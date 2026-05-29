Nagy bejelentést tettek, megvan a Fradi új edzője

Közleményt adott ki a Győri ETO a vezetőedző kapcsán. Borbély Balázst a Ferencváros kereste, és a tréner végleges döntést hozott. Megvan tehát a Fradi új edzője.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.29. 12:04
Módosítva: 2026.05.29. 12:07
Miután Borbély Balázs bajnoki címet nyert vezetőedzőként a Győri ETO FC-vel, a klub bejelentése szerint távozik és a Ferencvárosnál folytatja a pályafutását. A sikeredzőt jól ismerik Fradinál, hiszen a fővárosi klub utánpótlásában dolgozott. Nem kérdés többé, ki a Fradi új edzője.

Borbély Balázs visszatér a Ferencvároshoz: ő lesz a Fradi új edzője (Fotó: Czinege Melinda)

A Ferencváros sorrendben hét bajnoki cím után idén a második helyen végzett, Borbély Balázs együttese, a Győr zárt az első helyen. Az NB I utolsó fordulója után a Fradi eddigi vezetőedzője, Robbie Keane távozott, és arról lehetett olvasni, hogy Borbélyt szeretnék megnyerni az utódjának. Ez végül sikerült, habár a Ferencváros még nem jelentette be hivatalosan a 46 éves, dunaszerdahelyi szakember érkezését, biztosra vehető, hogy nyártól ő irányítja az FTC szakmai munkáját – írja a Bors.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
