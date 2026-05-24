Robbie Keane után újabb távozó a Fradinál? Kitálalt a válogatott focista

Mint arról beszámoltunk, szombaton délután hivatalosan is elváltak az FTC és Robbie Keane útjai. A klub hivatalos közleménye szerint a vezetőedző maga döntött a távozás mellett, azonban a Bors úgy tudja, a Fradi mindenképpen kirúgta volna az ír szakembert. Erről akkor döntöttek, amikor a zöld-fehérek hét év után először nem nyerték meg a labdarúgó-NB I-et. Nagy kérdés, hogy mi lesz Hajnal Tamás sportigazgató sorsa. A szakmai koncepció, a keret kialakítása az ő felelőssége, lehet, hogy ő is belebukik a bajnoki ezüstbe?

Hajnal Tamás nyolc éve a Ferencváros sportigazgatója Fotó: Árvai Károly

Hajnal Tamás ezer szállal kötődik a Ferencvároshoz. 1997-ben, 17 évesen itt lett élvonalbeli labdarúgó, majd 2015-ben ide tért vissza. Az 59-szeres válogatott középpályás visszavonulása után azonnal a klubvezetésben kapott helyet, s 2018-ban sportigazgató lett. Azóta az idei az első szezon, hogy a Ferencváros nem nyert meg az NB I-et. Hét bajnoki és két kupaarany Hajnal Tamás mérlege, emellett a gárda hétszer is bejutott a nemzetközi kupák főtáblájára, utolsó négy alkalommal pedig a kupatavaszt is megérte az FTC. Úgy tudjuk, bár érkeznek folyamatosan pletykák, de Hajnal Tamás helye szilárd, s az új edző kiválasztási folyamatát is ő irányítja. A Bors úgy értesült, a Ferencváros a rivális Győrtől hozná el Borbély Balázst. Hajnal és Borbély játszottak együtt a Bundesligában, s már a Ferencvárosnál is dolgoztak közösen,

Kiállás Hajnal Tamás mellett

Hrutka János korábbi válogatott labdarúgó közösségi oldalán állt ki Hajnal Tamás mellett. Az egykori védő nem írta le a sportigazgató nevét, de a képekből és a leírtakból egyértelmű, hogy az ő maradása mellett kardoskodik.

Mindenki nagyon jól értesült. Azonban igazán nagy hiba az lenne, ha ebben az összevisszaságban ez a munkamorál, alázat, teljes odaadás, professzionalizmus, kapcsolatrendszer, beletett óramennyiség és energia a legminimálisabban is bolygatva, piszkálva lenne. Ha az értékeink is felmorzsolódnának a bizonytalanságban

- írta a Ferencvárossal háromszoros bajnok Hrutka, aki szerint Hajnal eltávolítása hiba lenne.