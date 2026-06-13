Soha nem látott képeket osztott meg Orbán Viktor
Szombaton tartották a Fidesz kongresszust. Orbán Viktor lenyűgöző képeket osztott meg az eseményről.
Ma tartotta a Fidesz tisztújító munkakongresszusát, amelyen az április 12-i választáson vereséget szenvedő és ezzel ellenzékbe került párt kijelölte a következő időszak politikai irányvonalát. Orbán Viktort újra megválasztották elnöküknek. Az eseményről az egykori miniszterelnök a Facebookon osztott meg képeket.
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