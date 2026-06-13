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Brutális az érdeklődés az UFO-akták iránt, itt a harmadik csomag

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A Pentagon újabb dokumentumokat hozott nyilvánosságra. Megszólalt a szóvivő az UFO-akták

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.13. 18:00
UFO-akta Pentagon földönkívüli élet

Újabb UFO-aktákat hozott nyilvánosságra az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma. A szóvivő szerint brutális az érdeklődés a felvételek és a dokumentumok iránt. 

Az UFO-aktákat több lépcsőben hozzák nyilvánosságra, de már most hatalmas érdeklődés övezi őket világszerte
Az UFO-aktákat több lépcsőben hozzák nyilvánosságra, de már most hatalmas érdeklődés övezi őket világszerte (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

Az UFO-akták világszerte sláger 

Újabb, UFO-dokumentumokat hozott nyilvánosságra az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma. A korábban titkosítottként kezelt adatok immár harmadik csomagját tették publikussá. Az AzerNEWS azt írja, az új adatokat is a minisztérium hivatalos oldalán tették közvetlenül elérhetővé. 

A Pentagon szóvivője, Sean Parnell elmondta, hogy a folyamatosan, több lépcsőben hozzák nyilvánosságra a dokumentumokat, így a közeljövőben újabb iratokvárhatóak. Mint mondja, a nyilvánosság érdeklődése hatalmas: közel 1,7 milliárd megtekintést ért el világszerte a május 8-án elindított, az ufókkal kapcsolatos bizonyítékok számára létrehozott weboldal. 

Egyelőre nem tudni, kell-e fenyegetéstől tartani 

„A Védelmi Minisztérium a különböző szövetségi ügynökségekkel együttműködve jelenleg is dolgozik a következő dokumentumcsomag előkészítésén a nyilvános közzététel érdekében” – hangsúlyozta Parnell, kiemelve a projekt hatalmas méretét. 

A most frissen közzétett dokumentumok szintén nem adnak egyértelmű válaszokat a legfontosabb kérdésekre. Ugyanis nem tartalmaznak egyértelmű bizonyítékokat arra, hogy az amerikai kormánynak sikerült-e a földönkívüli életformákat igazoló bizonyítékokat szereznie. Illetve az sem derült ki, hogy a nyilvánosságra hozott felvételeken látható jelenségek miatt kell-e aggódni egy esetleges fenyegetés miatt az Amerikai Egyesült Államok nemzetbiztonságának – mutat rá az AzerNEWS internetes portál.

 

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