Brutális az érdeklődés az UFO-akták iránt, itt a harmadik csomag

Újabb UFO-aktákat hozott nyilvánosságra az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma. A szóvivő szerint brutális az érdeklődés a felvételek és a dokumentumok iránt.

Az UFO-aktákat több lépcsőben hozzák nyilvánosságra, de már most hatalmas érdeklődés övezi őket világszerte (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

Az UFO-akták világszerte sláger

Újabb, UFO-dokumentumokat hozott nyilvánosságra az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma. A korábban titkosítottként kezelt adatok immár harmadik csomagját tették publikussá. Az AzerNEWS azt írja, az új adatokat is a minisztérium hivatalos oldalán tették közvetlenül elérhetővé.

A Pentagon szóvivője, Sean Parnell elmondta, hogy a folyamatosan, több lépcsőben hozzák nyilvánosságra a dokumentumokat, így a közeljövőben újabb iratokvárhatóak. Mint mondja, a nyilvánosság érdeklődése hatalmas: közel 1,7 milliárd megtekintést ért el világszerte a május 8-án elindított, az ufókkal kapcsolatos bizonyítékok számára létrehozott weboldal.

Egyelőre nem tudni, kell-e fenyegetéstől tartani

„A Védelmi Minisztérium a különböző szövetségi ügynökségekkel együttműködve jelenleg is dolgozik a következő dokumentumcsomag előkészítésén a nyilvános közzététel érdekében” – hangsúlyozta Parnell, kiemelve a projekt hatalmas méretét.

A most frissen közzétett dokumentumok szintén nem adnak egyértelmű válaszokat a legfontosabb kérdésekre. Ugyanis nem tartalmaznak egyértelmű bizonyítékokat arra, hogy az amerikai kormánynak sikerült-e a földönkívüli életformákat igazoló bizonyítékokat szereznie. Illetve az sem derült ki, hogy a nyilvánosságra hozott felvételeken látható jelenségek miatt kell-e aggódni egy esetleges fenyegetés miatt az Amerikai Egyesült Államok nemzetbiztonságának – mutat rá az AzerNEWS internetes portál.