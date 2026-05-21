Óriási változás a Ferencvárosnál, azonnal távozni akar a csapat egyik legjobbja

Hajnal Tamás szerint az elmúlt évektől eltérően ezúttal kivárnak a keret véglegesítésével az FTC-nél. A sportigazgató megerősítette, a csapat egyik legjobbja, Mohammed Abu Fani a nyáron távozhat a Ferencvárostól.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.21. 17:15
ferencváros hajnal tamás mohammed abu fani

A Ferencváros sportigazgatója, Hajnal Tamás elárulta: a klub az elmúlt évektől eltérően ezúttal kivár a keret véglegesítésével. Az NB I ezüstérmese és Magyar Kupa-győztese jelenleg a „változások időszakát” éli, ezért több kérdés még nyitott, a döntésekhez pedig konkrét információkra van szükség. Sajtóhírek szerint azonban a csapat egyik legjobbja, Mohammed Abu Fani a nyáron távozhat a Ferencvárostól, amelyről a szakember is beszélt.

Mohammed Abu Fani a nyáron távozhat a Ferencvárostól 
Fotó: Czeglédi Zsolt

Hajnal Tamás: Abu Fani ügyében konkrét tárgyalások zajlanak

Mohammed Abu Fani ügyében konkrét tárgyalások zajlanak a Fradi és a szerb klub között, a játékos pedig egyértelműen jelezte, hogy változtatni szeretne a karrierjén. Ha sikerül minden fél számára megfelelő megállapodást kötni, akkor belátható időn belül létrejöhet az átigazolás

– mondta Hajnal Tamás az izraeli labdarúgóról, akit a Ferencvárost korábban irányító Dejan Stankovic szeretne a Crvena zvezdához csábítani. A sportigazgató hozzátette, hogy a többi futballistával kapcsolatban egyelőre nem születtek konkrét döntések, a lejáró szerződésű játékosokkal még tárgyalnak.

Robbie Keane jövőre is marad? 

Az edzőkérdéssel kapcsolatban Hajnal Tamás elmondta, hogy Robbie Keane szerződése a következő idényre is érvényes. Ugyanakkor hozzátette: tisztában vannak vele, hogy a vezetőedző bizonyos dolgokkal nem volt elégedett. Hajnal hangsúlyozta, hogy továbbra is Keane-nel terveznek, ugyanakkor azt nem tudja megmondani, mit hoz a következő időszak.

 

