Szó szerint adott magából egy darabot a volt diák: megmentette egykori tanára életét
Úgy döntött, a tettek mezejére lép. Megszólalt a megmentett hajdani tanár.
Megható fordulatot vett egy egykori tanár és diák kapcsolata az Egyesült Államokban: egy Long Island-i nő saját veséjét adományozta annak az angoltanárának, akit gyerekként állítása szerint „ki nem állhatott”. Az 55 éves Montana Miller végül évtizedekkel később megmentette egykori tanára, Mitchell Grosky életét.
Egykori diákja megmentette nem szeretett tanára életét
A 74 éves Grosky tavaly nyáron a Facebookon osztotta meg, hogy végstádiumú vesebetegséggel küzd, és kétségbeesetten keres donort. Bejegyzésében azt írta, azért imádkozik, hogy valaki megadja számára „az élet ajándékát”. Millerre mély hatással volt a segítségkérés, különösen azért, mert úgy érezte, sokan csupán együttérző kommenteket írtak, de valódi segítséget senki sem ajánlott fel.
A nő ezért úgy döntött, kivizsgáltatja magát, alkalmas lehet-e donorjelöltnek. Bár eltérő vércsoportjuk volt, decemberben kiderült, hogy mégis kompatibilisek egymással.
A történet különlegessége, hogy Miller gyerekként egyáltalán nem kedvelte Groskyt. Saját bevallása szerint ötödikes korában egyszerűen nem tudta elviselni a tanárát. Kapcsolatuk azonban teljesen megváltozott, amikor 2012-ben újra egymásra találtak a Facebookon. Grosky később úgy beszélt egykori diákjáról, mint az egyik legtehetségesebb és legkreatívabb tanulóról, akit valaha tanított.
A vesetranszplantációt április 21-én hajtották végre Massachusetts államban. A két műtét egyszerre zajlott egymás melletti műtőkben, az orvosok pedig sikeresen átültették Miller jobb veséjét az egykori iskolaigazgató szervezetébe.
Majdnem jólesik, mintha ez a fájdalom valami kiváltság lenne. Montana áll a legközelebb ahhoz, amit lenyűgözőnek neveznek, a világ legigazibb értelmében
– fogalmazott Grosky. Az egykori tanár még most is döbbenten áll, és már-már zavarban van egykori diákja, Miller tette előtt, aki segített megmenteni az életét, és reméli, hogy ezt a kedvességét továbbadhatja – írja a New York Post.
