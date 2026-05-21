Szó szerint adott magából egy darabot a volt diák: megmentette egykori tanára életét

Megható fordulatot vett egy egykori tanár és diák kapcsolata az Egyesült Államokban: egy Long Island-i nő saját veséjét adományozta annak az angoltanárának, akit gyerekként állítása szerint „ki nem állhatott”. Az 55 éves Montana Miller végül évtizedekkel később megmentette egykori tanára, Mitchell Grosky életét.

A nő a Facebookon látta meg a segélykérést, és úgy döntött, megmenti a volt tanára életét

A 74 éves Grosky tavaly nyáron a Facebookon osztotta meg, hogy végstádiumú vesebetegséggel küzd, és kétségbeesetten keres donort. Bejegyzésében azt írta, azért imádkozik, hogy valaki megadja számára „az élet ajándékát”. Millerre mély hatással volt a segítségkérés, különösen azért, mert úgy érezte, sokan csupán együttérző kommenteket írtak, de valódi segítséget senki sem ajánlott fel.

A nő ezért úgy döntött, kivizsgáltatja magát, alkalmas lehet-e donorjelöltnek. Bár eltérő vércsoportjuk volt, decemberben kiderült, hogy mégis kompatibilisek egymással.

A történet különlegessége, hogy Miller gyerekként egyáltalán nem kedvelte Groskyt. Saját bevallása szerint ötödikes korában egyszerűen nem tudta elviselni a tanárát. Kapcsolatuk azonban teljesen megváltozott, amikor 2012-ben újra egymásra találtak a Facebookon. Grosky később úgy beszélt egykori diákjáról, mint az egyik legtehetségesebb és legkreatívabb tanulóról, akit valaha tanított.

A vesetranszplantációt április 21-én hajtották végre Massachusetts államban. A két műtét egyszerre zajlott egymás melletti műtőkben, az orvosok pedig sikeresen átültették Miller jobb veséjét az egykori iskolaigazgató szervezetébe.

Majdnem jólesik, mintha ez a fájdalom valami kiváltság lenne. Montana áll a legközelebb ahhoz, amit lenyűgözőnek neveznek, a világ legigazibb értelmében

– fogalmazott Grosky. Az egykori tanár még most is döbbenten áll, és már-már zavarban van egykori diákja, Miller tette előtt, aki segített megmenteni az életét, és reméli, hogy ezt a kedvességét továbbadhatja – írja a New York Post.