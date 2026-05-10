„Még tízszer is megtenném” – Lánya önzetlensége mentette meg az édesanya életét

Sürgősen donorra volt szüksége annak az édesanyának, aki már 25 éve küzdött lupusszal, egy gyulladásos betegséggel, ami végül veseelégtelenséghez vezetett nála. A 70 éves Curlean Phillips ekkor megtudta, hogy az egyik szerve teljesen leállt, és a másik is állapota is aggasztó, így tavaly meg kellett kezdenie a dialízist.

Lánya mentette meg a donorra váró édesanyja életét

Tavaly elkezdtem a dialízist, ami kimerítő procedúra volt, és kezdetben heti hét nap kezelést igényelt. Ez az időszak kimerítette a testemet és a lelkemet is, depresszióba estem és képtelen voltam teljes életet élni

– idézte fel a megpróbáltatásait az idős asszony, aki azt is megtudta, donorra lesz szüksége. A helyzetet tovább súlyosbította az, hogy a legtöbb esetben három vagy akár öt évet is várni kell, mire sikerül megkapni egy már elhunyt donor szervét.

Ekkor lépett közbe Curlean lánya, a mentősként dolgozó Chanda Cason, akivel nagyon szoros kapcsolatot ápolnak egymással: a 41 éves nő habozás nélkül felajánlotta az egyik veséjét, hogy ezzel megmentse az édesanyja életét, noha Curlean ezt eleinte határozottan ellenezte.

A vesém odaadományozása a szeretet végső ajándéka volt, és a családunk örökségének megtestesítése, ahol a nők törődnek egymással. Habár édesanyám kezdetben erősen ellenezte az adományozást, az aggodalom a saját és a lányom jövőbeli jóllétéért arra sarkallt, hogy azt tegyem, amit helyesnek tartok, mondván: néha neked kell a szülőnek lenned, és megmondani a szüleidnek, mi a legjobb számukra

– mondta el Chanda.

Curlean és Chanda ezt követően találkozott a New Jersey állambeli Hackensackben található Hackensack University Medical Center (HUMC) csapatával, akik elmagyarázták az élő donorok adományozásának folyamatát. A sebész dr. Alexandra J. Erhardt ezután robotasszisztált laparoszkópos eltávolítást végzett Chanda veséjéből, majd sikeresen végrehajtották a transzplantációt.

A beavatkozást követően Chanda kijelentette:

Ha kell, még tízszer is megtenném

–, mialatt arra biztatott mindenkit, merjenek vezető szerepet vállalni a szeretteik egészségügyi döntéseiben, amennyiben szükséges. Maga Curlean pedig úgy látja, a velük történtek remekül példázzák a család összetartását és az önzetlen szeretet erejét – írja a People.