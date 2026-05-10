Szem nem maradt szárazon: találkozhatott az édesanya azzal a transzplantáción átesett nővel, aki megkapta a lánya kezét

Egy gyászoló édesanya könnyfakasztó pillanatokat élt át, amikor személyesen is találkozhatott azzal a nővel, aki megkapta az elhunyt lánya kezét egy transzplantáció során.

Transzplantáció során kapta meg az elhunyt lány kezét egy nő, aki korábban minden végtagját elvesztette

A 65 éves Jackie Kirwan számára felfoghatatlan veszteséget jelentett lánya, Georgie Peterson halála. A liverpooli nő mindössze 33 éves volt, amikor életét vesztette egy ritka, veleszületett agyi rendellenesség szövődményei következtében. Georgie-t korábban periventrikuláris noduláris heterotópiával diagnosztizálták, amely egy rendkívül ritka neurológiai állapot. A betegség súlyos epilepsziás rohamokat okozott nála, amelyek az idő múlásával egyre csak rosszabbodtak, és végül teljesen felforgatták az életét.

2025 májusában a nő állapota romlani kezdett, a rohamai egyre gyakoribbá váltak. Néhány hónappal később Jackie a fürdőszobában talált rá a lányára eszméletlenül. Georgie ezt követően három napig küzdött a kórházban az életéért, mielőtt elhunyt.

Az édesanya később elárulta, számára egyértelmű volt a döntés a szervadományozásról. Georgie már 17 éves korában csatlakozott a donorszolgálathoz, azt viszont Jackie nem tudta, hogy a család végső beleegyezésére is szükség van.

A legmeghatóbb pillanat azonban mégiscsak az volt számára, amikor egy napon levelet kapott attól a nőtől, aki megkapta a lánya bal kezét. A 64 éves Kim Smith évekkel korábban veszítette el mindkét kezét és lábát, miután egy húgyúti fertőzésből kialakult szepszis miatt amputálni kellett a végtagjait.

Kim ekkor megköszönte Jackie-nek az adományt, és egy személyes találkozót is kért tőle. Az édesanya első gondolata az volt, hogy újra megfoghatja lánya kezét, így nem is volt kérdés, hogy beleegyezzen-e.

Georgie álláspontja az volt, hogy a test csak az, amiben élsz: a lélek a fontos

- mondta el Jackie, aki már korábban eldöntötte, amennyiben az, aki megkapta a lánya egyik szervét, vagy testrészét, felveszi vele a kapcsolatot, találkozik vele.

A két nő végül idén márciusban futott össze először, a pillanatot pedig mindketten rendkívül érzelmesnek írták le. Jackie szerint perceken belül könnyekben törtek ki.

A Kimmel való találkozás hihetetlen volt. Mindketten sírtunk, és azt mondta, örökké hálás nekem, és örökké vigyázni fog a kezére

- tette hozzá az édesanya, aki úgy érzi, a lánya büszke lenne arra, hogy a halála után is segíthetett valaki életét jobbá tenni. Jackie és Kim azóta is tartják a kapcsolatot, és most abban reménykednek, sikerül növelniük a tudatosságot mind a szepszis, mind az epilepszia kapcsán, és így életben tarthatják Georgie emlékét - írja a Metro.