Azt hitték, influenzás - Egy nap azonban szülei sem ismertek rá a fiatal lányra

Csókbetegségben szenved egy 18 éves fiatal lány. Tünetei alapján először influenza miatt kezelték, amire az orvosa antibiotikumot írtak fel neki. Abban reménykedett, hogy majd jobban lesz, de a tünetek egyre rosszabbak lettek, mire végül kórházba került.

A 18 éves fiatal lány öt napot töltött a kórházban a csókbetegség miatt

Csókbetegségét hitték influenzának, kórházba került

Egy 18 éves fiatal gyermekgondozó ártalmatlannak tűnő tüneteket tapasztalt magán. Mollie Lock először a tünetei alapján azt gondolta, hogy influenzával küzd; köhögött, fájt a torka, és hányástól is szenvedett. Orvoshoz ment, ahol antibiotikumot kapott, de az állapota rosszabb lett: néhány nappal később arca feldagadt, amivel kórházba került. Végül megállapították, hogy mirigyláza van, amelyet közismertebb néven „csókbetegségnek” is ismernek.

„A kiütéseim két nappal az első orvosi vizsgálat után jelentek meg. Visszamentem, mert egyre rosszabb lett a helyzet, ekkor küldtek kórházba” – mesélte Mollie, akinek az állapota a várakozás miatt is romlott. „Négy órát vártam, közben egyre jobban feldagadt az arcom. Végül felvettek egy osztályra, ahol infúziót kaptam a duzzanat csökkentésére.”

Az első tüneteket még márciusban észlelte magán, amelyek végül olyan súlyossá váltak, hogy a családja sem ismerte meg.

Az arcom teljesen feldagadt, borzalmasan viszketett és fájt. Őszintén szólva sokkolt a látvány, nem bírtam tükörbe nézni. A családom és a barátaim is megdöbbentek

– idézte fel a szörnyű esetet a fiatal lány.

Elvette minden erejét a betegség, és még most sincs teljesen jól

Mollie-t a betegsége annyira kimerítette, hogy három héten keresztül az ágyhoz volt kötve. „Rettenetesen kimerített, ezért három hét pihenésre kényszerültem. Nem ihattam alkoholt, és semmilyen sportot nem végezhettem.” A kórházban derült ki, hogy mégsem influenzával küzd, hanem mirigylázzal, amellyel kapcsolatban azt mondta: „Az orvosok elmagyarázták, hogy általában nyállal terjed, például közös evőeszköz, ital vagy csókolózás útján.”

Mollie öt napot töltött kórházban és hetekig pihennie kellett a teljes felépülése előtt. Most már fokozatosan tér vissza a munkájához, a fáradtság még mindig nagyon erős. Most felhívja a figyelmet a betegségre és annak tüneteire: „Még most sem érzem magam teljesen jól a kimerültség miatt. Szeretném, ha mindenki komolyan venné ezt a betegséget, és időben orvoshoz fordulna, még akkor is, ha nem biztos benne, mi okozza a tüneteket.” - mondta Mollie a Mirrornak.