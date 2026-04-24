Szívszorító! Öt nap alatt szervezték meg a rákbeteg nő esküvőjét

Rákos beteg fiatal nő ment férjhez azután, hogy kiderült, nincs több kezelési lehetőség a gyógyulásához. A nagy napra mindössze 5 nap alatt került sor, a halála előtt nem sokkal. A fiatal nő szívszaggató történetét barátnője osztotta meg az interneten.

Rákos betegség lett, amit influenzának hitt

Mindössze 5 nap alatt szervezte meg az esküvőjét egy fiatal nő azután, hogy a gyógyíthatatlan rákbetegségére nincs több kezelési lehetőség. Alana Matthews történetét egy brit jótékonysági szervezet oldalán osztotta meg egy barátnője, Katie Powell.

2023 év végén kezdődtek a rosszullétek Alanánál, aki azt hitte, hogy csupán az influenza okozza a tüneteit. Kétszer is orvoshoz fordult, és egy mellkasi fertőzés utóhatásának hitték a tüneteket. Az állapota nem javult, és egyre nehezebben kapott levegőt, végül mentővel vitték kórházba, ahol hónapokon keresztül kezelésre szorult.

Az orvosok végül akut mieloid leukémiát diagnosztizáltak a 27 éves nőnél, amely egy agresszív lefolyású vérrák. Több hónapig tartó kemoterápia után rövid időre javult az állapota, és egy kis időre képes volt visszatérni a hétköznapi élethez: kiváló eredményekkel fejezte be az egyetemet. A betegség azonban rövid időn belül visszatért, és újabb kezelések, valamint egy klinikai vizsgálat következett.

Nem volt több esély a gyógyulásra

Alana barátai végig biztatták:

Mindig azt mondtuk: ha ennek vége, ezt fogjuk csinálni, vagy majd oda megyünk, amikor jobban leszel

– emlékezett vissza a barátnője. Alana rákja harmadik alkalommal is kialakult, végül az orvosok 2025 nyarán közölték, hogy nincs több kezelési lehetőség. Ennek fényében Alana meghozta a döntés: szeretne feleségül menni párjához Charlie-hoz.

Az esküvőt sikerült mindössze 5 nap alatt leszervezni. „Megható volt, de egyben gyönyörű nap is. Alana kimerült volt, mégis végigcsinálta. Úgy érzem, ez volt számára a tökéletes esküvő” – mondta Katie.

Alana állapota végül ismét romlásnak indult, végül 2025 októberében a szerettei körében hunyt el. Barátnője a vérrák kutatásért adomány- gyűjtésbe kezdett, többek között egy 137 kilométeres gyalogtúrán és egy félmaratonnal is pénzt gyűjtött – olvasható a People cikkében.