RETRO RÁDIÓ

Szívszorító! Öt nap alatt szervezték meg a rákbeteg nő esküvőjét

Nem volt több gyógymód a betegségének kezelésére. Öt nap alatt szervezték meg végül a rákos beteg esküvőjét.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.24. 12:00
Módosítva: 2026.04.24. 13:07
rákos beteg leukémia esküvő

Rákos beteg fiatal nő ment férjhez azután, hogy kiderült, nincs több kezelési lehetőség a gyógyulásához. A nagy napra mindössze 5 nap alatt került sor, a halála előtt nem sokkal. A fiatal nő szívszaggató történetét barátnője osztotta meg az interneten.

Öt nap alatt szervezték meg a rákos beteg nő esküvőjét
Fotó:  unsplash.com/Képünk illusztráció

Rákos betegség lett, amit influenzának hitt

Mindössze 5 nap alatt szervezte meg az esküvőjét egy fiatal nő azután, hogy a gyógyíthatatlan rákbetegségére nincs több kezelési lehetőség. Alana Matthews történetét egy brit jótékonysági szervezet oldalán osztotta meg egy barátnője, Katie Powell. 

2023 év végén kezdődtek a rosszullétek Alanánál, aki azt hitte, hogy csupán az influenza okozza a tüneteit. Kétszer is orvoshoz fordult, és egy mellkasi fertőzés utóhatásának hitték a tüneteket. Az állapota nem javult, és egyre nehezebben kapott levegőt, végül mentővel vitték kórházba, ahol hónapokon keresztül kezelésre szorult.

Az orvosok végül akut mieloid leukémiát diagnosztizáltak a 27 éves nőnél, amely egy agresszív lefolyású vérrák. Több hónapig tartó kemoterápia után rövid időre javult az állapota, és egy kis időre képes volt visszatérni a hétköznapi élethez: kiváló eredményekkel fejezte be az egyetemet. A betegség azonban rövid időn belül visszatért, és újabb kezelések, valamint egy klinikai vizsgálat következett.

Nem volt több esély a gyógyulásra

Alana barátai végig biztatták:

Mindig azt mondtuk: ha ennek vége, ezt fogjuk csinálni, vagy majd oda megyünk, amikor jobban leszel

– emlékezett vissza a barátnője. Alana rákja harmadik alkalommal is kialakult, végül az orvosok 2025 nyarán közölték, hogy nincs több kezelési lehetőség. Ennek fényében Alana meghozta a döntés: szeretne feleségül menni párjához Charlie-hoz.

Az esküvőt sikerült mindössze 5 nap alatt leszervezni. „Megható volt, de egyben gyönyörű nap is. Alana kimerült volt, mégis végigcsinálta. Úgy érzem, ez volt számára a tökéletes esküvő” – mondta Katie.

Alana állapota végül ismét romlásnak indult, végül 2025 októberében a szerettei körében hunyt el. Barátnője a vérrák kutatásért adomány- gyűjtésbe kezdett, többek között egy 137 kilométeres gyalogtúrán és egy félmaratonnal is pénzt gyűjtött – olvasható a People cikkében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
