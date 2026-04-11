Focisérülésnek hitték, agresszív csontrákban szenvedett a fiatal fiú

Egy ártatlannak tűnő fájdalommal kezdődött minden, most pedig egy 15 éves fiú kemény harcot vív egy ritka és agresszív csontrákkal.

Egyszerű lábjájdalom volt a csontrák első tünete

A csontrák diagnózis sokkolta a családot

Az angol Jack Douglas tavaly szeptemberben panaszkodott először lábfájdalomra, amit ő és édesanyja, Jemma eleinte egyszerű sportsérülésnek gondoltak, hiszen a fiú imád focizni. Az orvosok sem gyanakodtak komolyabb problémára, növekedési fájdalmat emlegettek, a röntgen pedig nem mutatott ki semmi rendelleneset.

Ahogy teltek a hónapok, a helyzet egyre aggasztóbbá vált. Januárra Jack már sántított, de a család elmondása szerint továbbra is azt a megnyugtató választ kapták, hogy nincs ok komoly aggodalomra. Nem sokkal később azonban lesújtó diagnózis érkezett, a fiúnál Ewing-szarkóma egy különösen ritka és agresszív formáját állapították meg, amely a gerincet és a csontokat támadja meg.

A korábban fitt és egészséges tinédzser élete egyik pillanatról a másikra teljesen megváltozott. A kezelések rendkívül megterhelőek, a kemoterápia miatt kihullott a haja, sokat fogyott, és még a járás is nehézséget okoz számára.

A nehézségek ellenére van ok a reményre, a daganat mérete csökkent, és Jack lassan visszanyeri mozgásképességét. A család azonban továbbra is egy hosszú és küzdelmes út előtt áll, miközben minden erejükkel azon vannak, hogy a fiú újra teljes életet élhessen.

A további kezeléseknek és egy kísérleti kemoterápiás gyógyszernek köszönhetően Jack állapota látványosan javulni kezdett, ma már bottal ugyan, de ismét képes járni, és a daganat mérete is csökkent.

A fiatalra további hat kemoterápiás kezelés vár, majd csontvelő-vizsgálatok, valamint CT- és MRI-ellenőrzések következnek. A családot eközben a rokonok is támogatják, az édesanya testvérei, Kayley és Jade adománygyűjtést indítottak, hogy segítsenek fedezni az utazási költségeket és a Jack folyamatos ápolását - írja a DailyStar.