Testvéri hőstett: 11 éves húga mentette meg a leukémiás férfi életét

A fiatalnak csontvelő-átültetésre volt szüksége a gyógyuláshoz.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.08. 19:30
kórház leukémia csontvelő donor

Egy férfi felidézte, milyen volt, amikor 11 éves húga életmentő csontvelő-átültetéssel mentette meg az életét, miután nála 17 évesen egy rendkívül ritka leukémiatípust diagnosztizáltak, amely körülbelül egymillió emberből egyet érint.

Hosszú betegség után jöttek rá asz orvosok, hogy a fiatal tüneteit leukémia okozza
A leukémia gyógymódja a csontvelő-átültetés volt – Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Hosszú idő után jöttek rá az orvosok, hogy a fiatal tüneteit leukémia okozza

A ma 44 éves Jody White 1999 októberében szembesült azzal, hogy akut differenciálatlan leukémiája (AUL) van. Elmondása szerint már korábban is folyamatosan rosszul érezte magát: megfázással, kiterjedt kiütésekkel és súlyos fülgyulladással küzdött, amely átmeneti hallásvesztést is okozott.

Az AUL egy rendkívül ritka vérrák. Kezelés nélkül az orvosok mindössze két hetet jósoltak neki, ezért kemoterápián és sugárkezelésen esett át. Később közölték vele, hogy a túlélés legnagyobb esélyét a csontvelő-átültetés jelenti. Testvérei a 14 éves Jemma, a 11 éves Jessie és a nyolcéves Josh közül végül Jessie bizonyult tökéletes donornak, aki teljesen készen állt arra, hogy segítsen.

Jessie és Jody mindig is nagyon közel álltak egymáshoz. Az életük azonban gyökeresen megváltozott 1999 nyarán, amikor a 17 éves Jody az emelt szintű vizsgáira készülve sorozatos fertőzésekkel kezdett küzdeni. A brit család édesapja másnap reggel leültette őket.

Ez volt az egyetlen alkalom az életemben, amikor láttam apámat sírni – a másik az volt, amikor elvesztette az édesanyját. Azt mondta, nagyon büszke arra, ahogyan Jody az életéért küzd.

Jody végül legyőzte a betegséget, és decemberben kiderült, hogy remisszióba került. Az orvosok azonban hangsúlyozták, hogy a hosszú távú túlélés és a kiújulás kockázatának minimalizálása érdekében a legjobb esélyt a csontvelő-átültetés jelenti.

Mindhárom testvérét kivizsgálták, és végül kiderült, hogy egyedül Jessie bizonyult megfelelő donornak. A 11 éves lány átesett a beavatkozáson, és a műtét után telefonon beszélt a testvérével, hogy mindketten jól vannak. A férfi ma már teljesen felépült, köszönhetően a húga által adott adománynak – írja a Mirror.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu