"Azt hittem, valami kúszik a bőröm alatt, de az igazság még rosszabb volt!"

Szörnyű viszketést tapasztalt 11 hónapon keresztül egy fiatal lány, akit ezenkívül extrém fáradtság és izzadás is gyötört. Az egész a vakaródzással kezdődött, amely végül olyan intenzívvé vált, hogy már éjjel-nappal fájdalom kínozta emiatt. A nő ritka betegségére viszont csak jóval később derült fény.

Ritka betegség támadta meg a lányt, akinek a panaszait kezdetben nem vették komolyan / Fotó: Photographer: Dragos Condrea / freepik.com / Illusztráció

Ritka betegség tünetei gyötörték

A 26 éves, az ausztráliai Cairnsben élő Sumbul Ari addig vakarta magát élesebbnél élesebb tárgyakkal, amíg már a vére is kiserkent. Ezután kezdett el ingadozni a testhőmérséklete, amit eleinte a légkondicionálóra fogott, de a tünetei továbbra sem akartak enyhülni.

Arra ébredtem, hogy véres a lepedőm, olyan sokat kaparásztam magam álmomban. A lábamon volt a legrosszabb, de az egész testemen ott volt a vér

- emlékezett vissza a fiatal nő, akinek a későbbiekben már se étvágya, se energiája nem volt semmihez, valamint köhögés kínozta.

Sumbul szerint mindezek dacára az egészségügyi szakemberek figyelmen kívül hagyták a tüneteit: amikor a viszketés miatt orvost keresett, a bőrápolási rutinjának a módosítását javasolták, mert a szakemberek szerint a száraz bőre okozta a panaszait. Ezt követően gombás fertőzéssel kezelték, majd, amikor a viszketés továbbra is fennállt, rühvel diagnosztizálták, ezután pedig ekcémával. Sorra ment a találgatás, a lány panaszain azonban semmi sem segített. A fiatal nő ekkor már sejtette, nem bőrével van a gond: annál mélyebb a probléma, noha az időközben elvégeztetett széklet- és vérvizsgálat is normális eredményt mutatott.

Csomót fedezett fel a nyakában

A fordulatot az jelentette, amikor Sumbul egy nap egy csomóra lett figyelmes a nyakán, a Google pedig a limfóma felé terelte a gondolatait.

Istenem, azt hiszem, rákos vagyok

- gondolta akkor a lány, aki másnap már sírva könyörgött segítségért az orvosoknak, akik ezután több duzzadt nyirokcsomót is felfedeztek nála, így beutalták ultrahangvizsgálatra.

Ezután rögtön a sürgősségire vezényelték, ahol az orvosok nyirokcsomót találtak a mellkasán, a hasán, a lépén. Kevesebb, mint egy héttel később Sumbul további vizsgálatokon is átesett: biopszián, PET-vizsgálaton, majd végül szívvizsgálaton, mielőtt 2026. március 17-én 2-3. stádiumú Hodgkin-limfómát állapítottak meg nála, közel egy évvel a tünetei megjelenése után.

Ahelyett, hogy megrémült volna a diagnózistól, Sumbul egyszerre érzett megkönnyebbülést, amiért annyi idő után végre válaszokat kapott, mialatt dühítette is, hogy az orvosok hosszú hónapokon át nem hallgattak rá.

Amióta elkezdte a kemoterápiát, a lány tünetei drasztikus javulásnak indultak: az első kezelés után a viszketés teljesen megszűnt, és hosszú idő után képes volt átaludni az éjszakát. Habár tisztában van vele, hogy nem lesz egyszerű az útja, ami a teljes gyógyulás felé vezeti őt, Sumbul tele van reménnyel és tervekkel.

A holnap nem garantált, ezért csak éljünk egyik napról a másikra

- idézte a nő szavait a Metro.