A világ másik feléről mentették meg egy menyasszony életét

Egy menyasszony még 2016-ban ment el egy régóta halogatott orvosi kivizsgálásra, ám az igazi meglepetés csak akkor érte az orvosokat, amikor megérkeztek a laboreredményei. Ez éveken át tartó vizsgálatokhoz, szakorvosi beutalásokhoz és folyamatos várakozáshoz vezetett, miközben próbálták kideríteni, miért csökken folyamatosan a vörös- és fehérvérsejtjeinek száma.

A menyasszony hatalmas hálát érzett a donora felé Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

A menyasszony donora a világ másik felén élt

Kaedi Cecalánál végül 2020 júliusában, 33 éves korában született meg a diagnózis és mielodiszpláziás szindrómát (MDS) és vérrákot állapítottak meg nála, amely egy olyan betegség, amikor a csontvelő nem képes elegendő egészséges vérsejtet termelni.

Hamar világossá vált, hogy az állapota nem fog magától javulni. A betegség következtében a csontvelő működése fokozatosan leáll, így a szervezet idővel elveszíti a létfontosságú vérsejtek előállításának képességét. Ebben a helyzetben az őssejt-transzplantáció az egyetlen valódi esély a gyógyulásra.

A nő 2021 augusztusában kezdte meg a transzplantáció előkészítését, arra számítva, hogy hosszadalmas donorkeresés vár rá. Ehhez képest meglepően gyorsan, már néhány héten belül találtak számára megfelelő donort.

Ki volt ez a szó szerinti angyal, aki időt szakított az életéből arra, hogy ilyesmit tegyen? Még mindig nem értem, hogyan döntött úgy egy idegen, hogy megmentse egy nő életét az Egyesült Államokban, akiről semmit sem tudott. Az első reakcióm, őszintén szólva, a sokk és a túláradó hála volt.

Az őssejt-adományozó egy 25 éves lengyel férfi volt. Karol Zwierzinski minden tőle telhetőt megtett a segítségnyújtás érdekében. Kettejük kapcsolata azonban két éven át csupán a transzplantációhoz kötődött, amíg fel nem vették a kapcsolatot egymással.

Hogyan kezdjünk hozzá, hogy megköszönjük valakinek, hogy megmentette az életünket? Tudatni akartam vele, hogy élek és virulok, és csodálatosan elfogadtam a sejteket

A nő azonnal döntött, hogy felveszi a kapcsolatot a donorával és meghívta a férfit az esküvőjére, amit a donor boldogan el is fogadott - írja a People.