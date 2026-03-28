48 óra alatt történt minden – ezek voltak a tinédzser rejtett tünetei

Egy tinédzser tragikus módon vesztette életét, miután tünetmentes agyhártyagyulladásban szenvedett. A 19 éves fiú eleinte csupán megfázásszerű jeleket tapasztalt, majd 48 órával később elhunyt.

Megfázásnak hitték, halálos agyhártyagyulladás végzett a fiúval

Az agyhártyagyulladás rövid idő alatt eluralkodott a fiatal szervezetén

Az angol fiatal, Jack Bolam egy átlagos napon munkába indult, de arról panaszkodott, hogy fázik és rosszul érzi magát, ezért felhívta a nővérét, hogy menjen érte.

Miután hazaért, hányni kezdett, és rohamok jelentkeztek nála. Jacket mentővel szállították kórházba, ahol az intenzív osztályon mesterséges kómába helyezték. Kevesebb mint 48 órával később a családja lesújtó hírt kapott, a fiúnál megszűnt az agyi aktivitás. Jack édesanyja, a 49 éves Joanne Bolam elmondta, hogy a tragédia nagyon rövid idő alatt következett be.

Nagyon összetartó család vagyunk, mindent együtt csináltunk. Egyszerűen nem volt időnk feldolgozni a történteket – kevesebb mint 48 óra alatt zajlott le minden. Semmi nem utalt arra, mi a baj, nem volt kiütése, és a fázáson kívül nem jelentkezett más tünete

Az édesanya elmondta, hogy fia állapota folyamatosan romlott, ezért mentővel kórházba szállították. Az orvosok elvégezték a szükséges vizsgálatokat, majd arra kérték az asszonyt, hogy értesítse a férjét is, mivel a helyzet rendkívül súlyos.

A fiatalt az intenzív osztályra vitték, és mesterséges kómába helyezték. Kezdetben agyhártyagyulladásra gyanakodtak, azonban a vérmintát egy másik laboratóriumba kellett küldeni a pontos eredmények érdekében. Kevesebb mint 48 órával később Jack családját értesítették arról, hogy a fiú nem reagál a kezelésre.

Joanne és Stephen lehetőséget biztosítottak a rokonoknak és barátoknak, hogy meglátogassák és elbúcsúzzanak Jacktől, mielőtt lekapcsolták volna az életfenntartó berendezésekről. Joanne elmondása szerint körülbelül tíz perc telt el, mire Jack elhunyt. A boncolás később megerősítette, hogy halálát bakteriális agyhártyagyulladás okozta - írja a DailyStar.