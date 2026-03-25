Pillangószárny-bőrben született: az életéért küzdő férfi nem magát, hanem sorstársait akarja megmenteni

Képzeld el, hogy a legkisebb érintéstől is fájdalmas hólyagok lepik el a tested, a bőröd pedig egyszerűen leválik, mintha megnyúztak volna. Ezzel a szörnyűséggel küzd születése óta a most 27 éves ohiói Shane DiGiovanna. A betegség neve epidermolysis bullosa (EB), de a köznyelv csak pillangóbetegségnek hívja. A diagnózis legtöbbször halálos ítélet, a betegek pedig ritkán élik meg a felnőttkort.

A kór, ami felemészti a testet, de a lelket nem: Shane DiGiovanna a halálos pillangóbetegség ellenére is másokért harcol

Ezt a kórt sokszor úgy hívják: a legszörnyűbb betegség, amiről még soha nem hallottál

– mondta Shane, aki szerint az érintettek bőre valóban annyira törékeny, mint egy pillangó szárnya.

Vagyonokba kerül az életben maradás a pillangóbetegséggel küzdőknek

Shane nem egy átlagos huszonéves: diplomát szerzett, imádja a politikát, és most minden erejét arra használja, hogy megváltoztassa a törvényeket. A probléma ugyanis nemcsak a fájdalom, hanem a pénz is. Ahhoz, hogy a nyílt sebei ne fertőződjenek el, speciális kötszerekre van szüksége. Ezek nélkül Shane és sorstársai napjai meg vannak számlálva.

Minden egyes nap kőkemény sebkezeléssel telik, csak hogy elkerüljem a fertőzéseket és kezelni tudjam a fájdalmat. Ezek a kötszerek nem luxuscikkek, hanem a különbséget jelentik élet és halál között

– nyilatkozta exkluzívan a People-nek a fiatal férfi.

A gond csak az, hogy ezek a kötszerek havonta több millió forintnyi dollárba kerülnek, és a biztosítók sokszor egy fillért sem fizetnek utánuk. Családok mennek tönkre anyagilag, miközben a gyermekeik szenvedését nézik.

Törvényt neveznek el a hősről

Shane története eljutott a kongresszusig is. Greg Landsman képviselő annyira a szívére vette a fiú sorsát, hogy benyújtott egy törvényjavaslatot, amit stílszerűen Shane DiGiovanna-törvénynek neveztek el. A cél egyszerű: bizonyítani, hogy ha az állam fizeti a kötszereket, azzal hosszú távon spórol, mert a betegek nem kerülnek állandóan kórházba életveszélyes állapotban.

Ez nem politikáról szól, hanem az emberi méltóságról

– szögezte le Shane. „Azt akarjuk, hogy a hozzám hasonlóknak meglegyen az esélyük a méltó életre.”