Szenzáció: 48 órán át életben tartottak egy tüdő nélküli beteget

Egészen döbbenetes orvosi áttörést sikerült elérniük a sebészeknek, amikor egy tüdő nélküli beteget sikerült 48 órán át életben tartani, mivel a hagyományos életfenntartó kezelés kevésnek bizonyult. Egy kifinomult mesterséges tüdőrendszer segítségével maradt életben a kritikus állapotban lévő 33 éves férfi. Ez az eset orvostudományilag számos korábbi protokollt felülírhat!

Az esetről készült tanulmány, a Med folyóiratban jelent meg, és megkérdőjelezi a katasztrofális légzési elégtelenség során bevett eljárásokat és új útvonalat javasol azoknak a betegeknek, akik egyébként elhaláloznának a donorra várva.

A 33 éves beteget még 2023-ban műtötték először szívmegállás miatt. B típusú influnzát kapott, amely később bakteriális tüdőgyulladásba és akut légzési distressz-szindrómába alakult át. A tüdő kezdett egyre jobban összeesni és folyósodni a kezelés során, ami viszont szepszis révén többszervi elégtelenséget okozott.

Amikor a fertőzés olyan súlyos, hogy a tüdő szinte elolvad, visszafordíthatatlan károkat okoz. Ekkor halnak meg a betegek

– nyilatkozta a klinikai csapatot vezető mellkassebész, Ankit Bharat.

A fertőzés megállítása érdekében azonnal el kellett távolítani a károsodott tüdőt.

Egy kockázatos sebészeti beavatkozás során az orvosok kétoldali tüdőeltávolítást hajtottak végre. Az azonnali keringési összeomlás megelőzése érdekében a csapat egy egyedi tervezésű teljes mesterséges tüdőrendszerbe kapcsolta a beteget. A készülék, amelyet áramláshoz alkalmazkodó, test kívüli teljes mesterséges tüdőként osztályoztak, átvette az összes tüdőfunkciót. Ez elősegítette a vér oxigénellátását, a szén-dioxid eltávolítását, és kettős áramlási csatornákat alkalmazott, hogy stabilizálja a szívet a jelentős nyomásingadozásokkal szemben.

A beteg állapota 48 órán belül stabil maradt. A megfelelő fiziológiai stabilizációt követően biztosították a donor szerveket, és kettős tüdőátültetést hajtottak végre.

A műtét után több mint két évvel a beteg teljesen felépült, és normális tüdőfunkciót tart fenn. Ennek az esetnek a jelentősége abban rejlik, hogy egyértelmű biológiai bizonyítékot szolgáltat – írja az Express.

Jelenleg ez a technika csak azon kevés speciális orvosi központra korlátozódik, amelyek rendelkeznek a szükséges technikai szakértelemmel

– magyarázta Bharat úr. Reményei szerint ezek az innovációk beépíthetőek lesznek a jövőbeli szabványosított orvostechnikai eszközökbe, hogy javuljon a betegek hozzáférése.