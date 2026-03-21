Semmi figyelmeztetőjel nem volt – Ritka beavatkozás mentette meg az édesanya életét

Vastagbélrákot diagnosztizáltak egy édesanyánál, akit végül egy ritka műtét beavatkozás mentett meg. A diagnózis után az egészségesen élő édesanya teljesen pánikba esett, de mára jól van a ritka műtétnek köszönhetően.

Ritka műtéti beavatkozás mentette meg a negyedik stádiumos vastagbélrákkal diagnosztizált édesanya életét

Fotó: Unsplash.com

Ritka műtéti beavatkozás mentette meg egy Los Angeles-i édesanya életét, akinél negyedik stádiumú vastagbélrákot diagnosztizáltak. Tavaly ment orvoshoz Amy Piccioli miután kellemetlen gyomorproblémákat tapasztalt. Kiszáradásra gyanakodott, aggódott, hogy baj lehet, azonban egy másodpercig sem gondolta volna, hogy komoly betegség áll a problémájának hátterében. Mint mondja semmiféle figyelmeztető tünetet nem tapasztalt magán, ami vastagbélrákot jelzett volna, ráadásul mindig nagyon odafigyelt az egészségére és testének jelzéseire.

A 39 éves Amyt teljesen lesokkolta a betegségének diagnózisa, pánik és félelem lett úrra rajta; az orvosok közölték, hogy a daganat az egész máját is elérte. Vannak bizonyos esetek, amikor a máj egy részét eltudják távolítani az orvosok, Amy esetében ez sajnos nem volt opció a rákos megbetegedése miatt.

Hirtelen elkap a félelem és a pánik. A rák az egész májamra átterjedt. Ha a rák csak a máj egyik felére korlátozódik, akkor azt el lehet távolítani. Az én esetemben ez nem jöhetett szóba, mert a rák mindenhol ott volt

- mondja az édesanya visszaemlékezve a szörnyű pillanatra.

Az édesanya kemoterápián is átesett a gyógyulás érdekében, azonban az orvosok szerint nagyon kevés esélye volt arra, hogy a daganata teljesen eltűnjön. Nem maradt más lehetősége Amynek, mint a májátültetés. A beavatkozás az Amerikai Egyesült Államokban egyáltalán nem gyakori, Amy esetét is egy chicagói intézmény vállalta egyedül. A műtétre végül 2025 decemberében került sor, gyermekkori barátja vállalta el a donor “szerepét”.

Egészségesnek érzi magát, visszatért az edzéshez is

A műtét után három hónappal az édesanya állapota látványosan sokat javult. Az első hetek voltak a legnehezebbek, egy hónap után már képes volt arra, hogy elvégezze a mindennapi feladatait, két hónappal később újra elkezdett edzeni, mostanra pedig úgy érzi, hogy teljesen egészséges.

Az első egy-két hét nehéz volt, de a negyedik héten már talpon voltam, és visszatértem a mindennapi teendőimhez. Körülbelül két hónap múlva újra elkezdtem edzeni. Most már három hónap telt el, és teljesen normálisan érzem magam. Elképesztő, mire képes a test.

– tette hozzá akkor a Fox News Digitalnak.