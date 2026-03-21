Ezek a legfájdalmasabb műtéti beavatkozások egy orvos szerint

A műtéti beavatkozások nem fájdalommentesek, még úgy sem, hogy a modern orvostudomány szinte folyamatosan fejlődik. Vannak olyan beavatkozások, amelyek elviselhetetlen fájdalommal járnak, pedig nem is gondolnánk erre a gyakoriságuk miatt. Egy orvos listába szedte azokat a beavatkozásokat, amelyek a legtöbb és legnagyobb fájdalmakkal járnak.

Nincs olyan műtéti beavatkozás, ami ne járjon fájdalommal

Azok, akik átestek valamilyen műtéti beavatkozáson, sokszor úgy gondolják, hogy annál nagyobb fájdalmat nem tudnak elképzelni. Valljuk be, minden műtét – legyen szó kisebb vagy nagyobb beavatkozásról –, fájdalmakkal jár. Vannak azonban olyan műtétek, beavatkozások, amelyek a legfájdalmasabb kategóriákba sorolhatóak.

Egy orvos a legfájdalmasabb műtéteket rangsorolta, a listán szerepelnek olyan beavatkozások is, amelyeket gyakorta alkalmaznak az orvosok. Az orvostudomány folyamatosan fejlődik, a fájdalomcsillapitás ma már jóval kifinomultabb, ez mégsem jelenti azt, hogy egy-egy beavatkozás ne járna kellemetlenséggel.

Dr. Dean Eggit úgy véli, hogy bár mindenki másként éli meg a fájdalmat, vannak olyan beavatkozások, amelyek jóval több és nagyobb fájdalommal járnak, példaként említette a gerincfúziót, a nyitott mellkasi műtéteket vagy a teljes térd protézist.

Ezek a műtétek csontokat és idegeket érintenek, utána nem lehet mozdulatlanul maradni, a szükséges a felépüléshez az intenzív gyógytorna, ami szintén fájdalmas lehet.

– mondja Dr. Eggit.

Csontvelő biopszia

A csontvelő-biopszia nem hangzik elsőre ijesztően, valójában komoly kellemetlenséggel járó procedúra. A beavatkozás során tűt vezetnek a csontba, amellyel mintát vesznek, eközben a beteg végig ébren van. Helyi érzéstelenítést alkalmaznak, ennek ellenére sokan szúró érzésről számolnak be, a fájdalom utána akár napokig jelen lehet.

Gerinccsapolás

A gerinccsapolás szintén hasonló, melynek során a tűt a gerincbe helyezik, amely szintén éber állapotban történik. Fejfájást, duzzanatot, de akár tartós hátfájást is kiválthat, ritkább esetekben idegkárosodás is előfordulhat.