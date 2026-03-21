Ezek a legfájdalmasabb műtéti beavatkozások egy orvos szerint

Egyetlen beavatkozás sem kellemes. Sok műtét azonban meglepően fájdalmas

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.21. 14:00
A műtéti beavatkozások nem fájdalommentesek, még úgy sem, hogy a modern orvostudomány szinte folyamatosan fejlődik. Vannak olyan beavatkozások, amelyek elviselhetetlen fájdalommal járnak, pedig nem is gondolnánk erre a gyakoriságuk miatt. Egy orvos listába szedte azokat a beavatkozásokat, amelyek a legtöbb és legnagyobb fájdalmakkal járnak. 

Nincs olyan műtéti beavatkozás, ami ne járjon fájdalommal
Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Azok, akik átestek valamilyen műtéti beavatkozáson, sokszor úgy gondolják, hogy annál nagyobb fájdalmat nem tudnak elképzelni. Valljuk be, minden műtét – legyen szó kisebb vagy nagyobb beavatkozásról –, fájdalmakkal jár. Vannak azonban olyan műtétek, beavatkozások, amelyek a legfájdalmasabb kategóriákba sorolhatóak.

Egy orvos a legfájdalmasabb műtéteket rangsorolta, a listán szerepelnek olyan beavatkozások is, amelyeket gyakorta alkalmaznak az orvosok. Az orvostudomány folyamatosan fejlődik, a fájdalomcsillapitás ma már jóval kifinomultabb, ez mégsem jelenti azt, hogy egy-egy beavatkozás ne járna kellemetlenséggel. 

Dr. Dean Eggit úgy véli, hogy bár mindenki másként éli meg a fájdalmat, vannak olyan beavatkozások, amelyek jóval több és nagyobb fájdalommal járnak, példaként említette a gerincfúziót, a nyitott mellkasi műtéteket vagy a teljes térd protézist. 

Ezek a műtétek csontokat és idegeket érintenek, utána nem lehet mozdulatlanul maradni, a szükséges a felépüléshez az intenzív gyógytorna, ami szintén fájdalmas lehet.

– mondja Dr. Eggit.  

Csontvelő biopszia 

A csontvelő-biopszia nem hangzik elsőre ijesztően, valójában komoly kellemetlenséggel járó procedúra. A beavatkozás során tűt vezetnek a csontba, amellyel mintát vesznek, eközben a beteg végig ébren van. Helyi érzéstelenítést alkalmaznak, ennek ellenére sokan szúró érzésről számolnak be, a fájdalom utána akár napokig jelen lehet.  

Gerinccsapolás 

A gerinccsapolás szintén hasonló, melynek során a tűt a gerincbe helyezik, amely szintén éber állapotban történik. Fejfájást, duzzanatot, de akár tartós hátfájást is kiválthat, ritkább esetekben idegkárosodás is előfordulhat.  

Nyitott szívműtét 

A nyitott szívműtétet altatásban végzik, azonban a felépülési időszak hosszú és nehéz. Az operációt követően a regenerálódás akár 12 hétig is eltarthat a mellcsont és a szalagok érintettsége miatt.  

Méhtükrözés 

A méhtükrözés sem a legkellemesebb műtéti beavatkozás, meglepő fájdalommal jár, ugyanis a procedúra során egy eszközt vezetnek be a méhbe. Sok páciens elviselhetetlen élményként írja le a beavatkozást, egy felmérés szerint a betegek harmada a fájdalmat egy tízes skálán 7-nél nagyobb erősségű fájdalomként jelezte. 

Teljes térdprotézis 

A listán helyet kapott a teljes térdprotézis, amely egy gyakori beavatkozás ugyan, ennek ellenére még így is fájdalmas lehet. A térdízület különösen összetett, amely a teljes testsúlyt cipeli, emiatt a műtét és a felépülés is komoly megterheléssel jár. „A legjobb, ha előre megtervezzük a felépülést. A mindennapi tevékenységekre is kell gondolni a fájdalomcsillapítás mellett. A beavatkozás nem fájdalommentes, hiszen a csontokat és az idegeket is komoly trauma éri.” - mondta Dr. Eggitt az Unilad cikkében.  

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
