Ezek a legfájdalmasabb műtéti beavatkozások egy orvos szerint
Egyetlen beavatkozás sem kellemes. Sok műtét azonban meglepően fájdalmas
A műtéti beavatkozások nem fájdalommentesek, még úgy sem, hogy a modern orvostudomány szinte folyamatosan fejlődik. Vannak olyan beavatkozások, amelyek elviselhetetlen fájdalommal járnak, pedig nem is gondolnánk erre a gyakoriságuk miatt. Egy orvos listába szedte azokat a beavatkozásokat, amelyek a legtöbb és legnagyobb fájdalmakkal járnak.
A műtét sosem jár fájdalom nélkül
Azok, akik átestek valamilyen műtéti beavatkozáson, sokszor úgy gondolják, hogy annál nagyobb fájdalmat nem tudnak elképzelni. Valljuk be, minden műtét – legyen szó kisebb vagy nagyobb beavatkozásról –, fájdalmakkal jár. Vannak azonban olyan műtétek, beavatkozások, amelyek a legfájdalmasabb kategóriákba sorolhatóak.
Egy orvos a legfájdalmasabb műtéteket rangsorolta, a listán szerepelnek olyan beavatkozások is, amelyeket gyakorta alkalmaznak az orvosok. Az orvostudomány folyamatosan fejlődik, a fájdalomcsillapitás ma már jóval kifinomultabb, ez mégsem jelenti azt, hogy egy-egy beavatkozás ne járna kellemetlenséggel.
Dr. Dean Eggit úgy véli, hogy bár mindenki másként éli meg a fájdalmat, vannak olyan beavatkozások, amelyek jóval több és nagyobb fájdalommal járnak, példaként említette a gerincfúziót, a nyitott mellkasi műtéteket vagy a teljes térd protézist.
Ezek a műtétek csontokat és idegeket érintenek, utána nem lehet mozdulatlanul maradni, a szükséges a felépüléshez az intenzív gyógytorna, ami szintén fájdalmas lehet.
– mondja Dr. Eggit.
Csontvelő biopszia
A csontvelő-biopszia nem hangzik elsőre ijesztően, valójában komoly kellemetlenséggel járó procedúra. A beavatkozás során tűt vezetnek a csontba, amellyel mintát vesznek, eközben a beteg végig ébren van. Helyi érzéstelenítést alkalmaznak, ennek ellenére sokan szúró érzésről számolnak be, a fájdalom utána akár napokig jelen lehet.
Gerinccsapolás
A gerinccsapolás szintén hasonló, melynek során a tűt a gerincbe helyezik, amely szintén éber állapotban történik. Fejfájást, duzzanatot, de akár tartós hátfájást is kiválthat, ritkább esetekben idegkárosodás is előfordulhat.
Nyitott szívműtét
A nyitott szívműtétet altatásban végzik, azonban a felépülési időszak hosszú és nehéz. Az operációt követően a regenerálódás akár 12 hétig is eltarthat a mellcsont és a szalagok érintettsége miatt.
Méhtükrözés
A méhtükrözés sem a legkellemesebb műtéti beavatkozás, meglepő fájdalommal jár, ugyanis a procedúra során egy eszközt vezetnek be a méhbe. Sok páciens elviselhetetlen élményként írja le a beavatkozást, egy felmérés szerint a betegek harmada a fájdalmat egy tízes skálán 7-nél nagyobb erősségű fájdalomként jelezte.
Teljes térdprotézis
A listán helyet kapott a teljes térdprotézis, amely egy gyakori beavatkozás ugyan, ennek ellenére még így is fájdalmas lehet. A térdízület különösen összetett, amely a teljes testsúlyt cipeli, emiatt a műtét és a felépülés is komoly megterheléssel jár. „A legjobb, ha előre megtervezzük a felépülést. A mindennapi tevékenységekre is kell gondolni a fájdalomcsillapítás mellett. A beavatkozás nem fájdalommentes, hiszen a csontokat és az idegeket is komoly trauma éri.” - mondta Dr. Eggitt az Unilad cikkében.
