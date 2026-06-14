RETRO RÁDIÓ

A remény arcai, második esélyt kaptak: Janicsák Veca is legyőzte a gyilkos kórt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

A rák nem válogat, sajnos a vörös szőnyeg csillagait is bármikor célba veheti. Több hírességet is bemutatunk, akik szerencsére nemcsak felvették a harcot a gyilkos kórral, hanem le is győzték azt. Köztük volt Janicsák Veca is.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.14. 17:00
rák rákszűrés Janicsák Veca rákdiagnózis

Janicsák Veca énekesnő azon szerencsések közé tartozik, akiknek sikerült legyőzniük a rákos betegséget. Egy életmentő műtét után sikerült legyőznie a gyilkos kórt az énekesnőnek, bár a beavatkozás miatt már nem születhet több gyermeke. Ma már kicsattan az egészségtől, és minden erejével a megelőzés fontosságát hirdeti. Sajnos nem mindenki ilyen szerencsés. Az orvosok és a kutatók egyre több kezelést kínálnak a rákos betegeknek, azonban a szakértők szerint nagyon sok múlik azon is, kinél mikor, és milyen stádiumban fedezik fel a betegséget. Ezért is lenne fontos, hogy egyre többen felismerjék a rákszűrés fontosságát. A Hot! magazin összeállításában olyan sztárok kaptak helyet, akik már kigyógyultak a betegségből. 

Janicsák Veca ma már majd kicsattan az egészségtől
Janicsák Veca ma már majd kicsattan az egészségtől Fotó: Vadnai Szabolcs/Hot! magazin/Archív

Janicsák Veca és Zoltán Erika is átesett egy műtéten

Zoltán Erikánál egy rutinvizsgálat során fedeztek fel méhnyakrákot megelőző állapotot, ami sokkolta az énekesnőt, hiszen ezt megelőzően semmilyen tünete nem volt. Azonnal megműtötték, és a gyors beavatkozásnak köszönhetően nem tudott tovább terjedni nála a betegség.

Zoltán Erika nagyon megijedt, amikor betegsége kiderült
Zoltán Erika nagyon megijedt, amikor betegsége kiderült Fotó: Hot! magazin/Szabolcs László

Rod Stewart évekig titokban vívta csatáját

A rockzene fenegyereke bebizonyította, hogy a rák sem tudja leparancsolni a színpadról. Először a hangszálait fenyegető pajzsmirigyrákkal bánt el, majd évekig titokban vívott csatát a prosztatarákkal.

A rock ikonikus fenegyereke több esetben is farkasszemet nézett a betegséggel
A rock ikonikus fenegyereke több esetben is farkasszemet nézett a betegséggel 
Fotó: Kevin Mazur/Hot! magazin/Getty Images

Hugh Jackmant több alkalommal is műtötték

A színész 2013 óta küzd a bőrrák egy makacs, de jól kezelhető típusával az orrán. Azóta már legalább hatszor műtötték, de ő nem csinál titkot a dologból: minden beavatkozás után kötéssel az arcán posztol, hogy figyelmeztesse a rajongóit a napozás kockázatára. De azzal is tisztában van, hogy a rákos betegek étkezésére is hangsúlyt kell fektetni: a vörös húsok tiltólistára kerültek nála. 

A színész nem titkolja betegségét, több alkalommal beszélt róla
A színész nem titkolja betegségét, több alkalommal beszélt róla 
(Fotó: Patricia Schlein/Star Max/Hot! magazin/Getty Images

Nagy Adrit sokkolta a diagnózis

Az énekesnőnél 26 évesen, egy orvosi vizit során fedeztek fel méhnyakrákot. Bár a diagnózis sokkolta, a gyors műtéti beavatkozás megmentette az életét, és később a legnagyobb álma is teljesült: édesanya lett.

Nagy Adrit gyorsan megműtötték, így később gyermeke is születhetett
Nagy Adrit gyorsan megműtötték, így később gyermeke is születhetett 
Fotó: Hot! magazin/Máté Krisztián

Robert De Niro orvosai bíztak a gyors gyógyulásban

Hatvanévesen, egy rutinvizsgálat során tudta meg a színész, hogy prosztatarákja van. Szerencséjére a kórt a lehető legkorábbi stádiumban csípték el, így az orvosai már akkor teljes gyógyulást jósoltak neki.

Robert de Niro kétszer is szembenézett a rákkal
Robert De Niro kétszer is szembenézett a rákkal Fotó: NBC/Hot! magazin/Getty Images

Kathy Bates több alkalommal is győztesen került ki a csatából

A színésznő kétszer is szembenézett a halálos kórral: 2003-ban petefészekrákot, majd 2012-ben mellrákot diagnosztizáltak nála. Szerencsére mindkét alkalommal győztesen került ki a csatából.

A színésznőnél először petefészekrákot, később mellrákot diagnosztizáltak
A színésznőnél először petefészekrákot, később mellrákot diagnosztizáltak 
Fotó: Jesse Grant/Hot! magazin/Getty Images

Sharon Osbourne esetében kevés esély volt a gyógyulásra

A televíziós személyiséget nem kell félteni, ha harcról van szó: kőkeményen kiütötte a kórt. 2002-ben vastagbélrákot diagnosztizáltak nála, ami ráadásul átterjedt a nyirokcsomóira is, így mindössze 33 százalékra becsülték a túlélési esélyeit.

Sharon Osbourne kiütéssel győzött
Sharon Osbourne kiütéssel győzött Fotó:(Variety/Hot! magazin/Getty Images

Dolph Lundgrennél a célzott terápia segített

Igazi terminátorként gyűrte le a kórt: harca 2015-ben kezdődött egy veserákkal, mely öt évvel később áttétekkel, agresszíven tért vissza. Az orvosok ekkor már csak pár évet adtak neki, de ő nem adta fel, és egy új, a rákos betegek kezelése esetén gyakran alkalmazott, célzott terápia végül csodát tett.

A színész erősebbnek bizonyult a ráknál
A színész erősebbnek bizonyult a ráknál Fotó: Daniele Venturelli/Hot! magazin/Getty Images
Hot címlap feltöltés
A legfrissebb Hot! magazinban további sztártörténeket is olvashatsz! Fotó: Hot! magazin

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu