A remény arcai, második esélyt kaptak: Janicsák Veca is legyőzte a gyilkos kórt
A rák nem válogat, sajnos a vörös szőnyeg csillagait is bármikor célba veheti. Több hírességet is bemutatunk, akik szerencsére nemcsak felvették a harcot a gyilkos kórral, hanem le is győzték azt. Köztük volt Janicsák Veca is.
Janicsák Veca énekesnő azon szerencsések közé tartozik, akiknek sikerült legyőzniük a rákos betegséget. Egy életmentő műtét után sikerült legyőznie a gyilkos kórt az énekesnőnek, bár a beavatkozás miatt már nem születhet több gyermeke. Ma már kicsattan az egészségtől, és minden erejével a megelőzés fontosságát hirdeti. Sajnos nem mindenki ilyen szerencsés. Az orvosok és a kutatók egyre több kezelést kínálnak a rákos betegeknek, azonban a szakértők szerint nagyon sok múlik azon is, kinél mikor, és milyen stádiumban fedezik fel a betegséget. Ezért is lenne fontos, hogy egyre többen felismerjék a rákszűrés fontosságát. A Hot! magazin összeállításában olyan sztárok kaptak helyet, akik már kigyógyultak a betegségből.
Janicsák Veca és Zoltán Erika is átesett egy műtéten
Zoltán Erikánál egy rutinvizsgálat során fedeztek fel méhnyakrákot megelőző állapotot, ami sokkolta az énekesnőt, hiszen ezt megelőzően semmilyen tünete nem volt. Azonnal megműtötték, és a gyors beavatkozásnak köszönhetően nem tudott tovább terjedni nála a betegség.
Rod Stewart évekig titokban vívta csatáját
A rockzene fenegyereke bebizonyította, hogy a rák sem tudja leparancsolni a színpadról. Először a hangszálait fenyegető pajzsmirigyrákkal bánt el, majd évekig titokban vívott csatát a prosztatarákkal.
Hugh Jackmant több alkalommal is műtötték
A színész 2013 óta küzd a bőrrák egy makacs, de jól kezelhető típusával az orrán. Azóta már legalább hatszor műtötték, de ő nem csinál titkot a dologból: minden beavatkozás után kötéssel az arcán posztol, hogy figyelmeztesse a rajongóit a napozás kockázatára. De azzal is tisztában van, hogy a rákos betegek étkezésére is hangsúlyt kell fektetni: a vörös húsok tiltólistára kerültek nála.
Nagy Adrit sokkolta a diagnózis
Az énekesnőnél 26 évesen, egy orvosi vizit során fedeztek fel méhnyakrákot. Bár a diagnózis sokkolta, a gyors műtéti beavatkozás megmentette az életét, és később a legnagyobb álma is teljesült: édesanya lett.
Robert De Niro orvosai bíztak a gyors gyógyulásban
Hatvanévesen, egy rutinvizsgálat során tudta meg a színész, hogy prosztatarákja van. Szerencséjére a kórt a lehető legkorábbi stádiumban csípték el, így az orvosai már akkor teljes gyógyulást jósoltak neki.
Kathy Bates több alkalommal is győztesen került ki a csatából
A színésznő kétszer is szembenézett a halálos kórral: 2003-ban petefészekrákot, majd 2012-ben mellrákot diagnosztizáltak nála. Szerencsére mindkét alkalommal győztesen került ki a csatából.
Sharon Osbourne esetében kevés esély volt a gyógyulásra
A televíziós személyiséget nem kell félteni, ha harcról van szó: kőkeményen kiütötte a kórt. 2002-ben vastagbélrákot diagnosztizáltak nála, ami ráadásul átterjedt a nyirokcsomóira is, így mindössze 33 százalékra becsülték a túlélési esélyeit.
Dolph Lundgrennél a célzott terápia segített
Igazi terminátorként gyűrte le a kórt: harca 2015-ben kezdődött egy veserákkal, mely öt évvel később áttétekkel, agresszíven tért vissza. Az orvosok ekkor már csak pár évet adtak neki, de ő nem adta fel, és egy új, a rákos betegek kezelése esetén gyakran alkalmazott, célzott terápia végül csodát tett.
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