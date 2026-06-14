A remény arcai, második esélyt kaptak: Janicsák Veca is legyőzte a gyilkos kórt

Janicsák Veca énekesnő azon szerencsések közé tartozik, akiknek sikerült legyőzniük a rákos betegséget. Egy életmentő műtét után sikerült legyőznie a gyilkos kórt az énekesnőnek, bár a beavatkozás miatt már nem születhet több gyermeke. Ma már kicsattan az egészségtől, és minden erejével a megelőzés fontosságát hirdeti. Sajnos nem mindenki ilyen szerencsés. Az orvosok és a kutatók egyre több kezelést kínálnak a rákos betegeknek, azonban a szakértők szerint nagyon sok múlik azon is, kinél mikor, és milyen stádiumban fedezik fel a betegséget. Ezért is lenne fontos, hogy egyre többen felismerjék a rákszűrés fontosságát. A Hot! magazin összeállításában olyan sztárok kaptak helyet, akik már kigyógyultak a betegségből.

Janicsák Veca ma már majd kicsattan az egészségtől Fotó: Vadnai Szabolcs/Hot! magazin/Archív

Janicsák Veca és Zoltán Erika is átesett egy műtéten

Zoltán Erikánál egy rutinvizsgálat során fedeztek fel méhnyakrákot megelőző állapotot, ami sokkolta az énekesnőt, hiszen ezt megelőzően semmilyen tünete nem volt. Azonnal megműtötték, és a gyors beavatkozásnak köszönhetően nem tudott tovább terjedni nála a betegség.

Zoltán Erika nagyon megijedt, amikor betegsége kiderült Fotó: Hot! magazin/Szabolcs László

Rod Stewart évekig titokban vívta csatáját

A rockzene fenegyereke bebizonyította, hogy a rák sem tudja leparancsolni a színpadról. Először a hangszálait fenyegető pajzsmirigyrákkal bánt el, majd évekig titokban vívott csatát a prosztatarákkal.

A rock ikonikus fenegyereke több esetben is farkasszemet nézett a betegséggel

Fotó: Kevin Mazur/Hot! magazin/Getty Images

Hugh Jackmant több alkalommal is műtötték

A színész 2013 óta küzd a bőrrák egy makacs, de jól kezelhető típusával az orrán. Azóta már legalább hatszor műtötték, de ő nem csinál titkot a dologból: minden beavatkozás után kötéssel az arcán posztol, hogy figyelmeztesse a rajongóit a napozás kockázatára. De azzal is tisztában van, hogy a rákos betegek étkezésére is hangsúlyt kell fektetni: a vörös húsok tiltólistára kerültek nála.

A színész nem titkolja betegségét, több alkalommal beszélt róla

(Fotó: Patricia Schlein/Star Max/Hot! magazin/Getty Images

Nagy Adrit sokkolta a diagnózis

Az énekesnőnél 26 évesen, egy orvosi vizit során fedeztek fel méhnyakrákot. Bár a diagnózis sokkolta, a gyors műtéti beavatkozás megmentette az életét, és később a legnagyobb álma is teljesült: édesanya lett.

Nagy Adrit gyorsan megműtötték, így később gyermeke is születhetett

Fotó: Hot! magazin/Máté Krisztián

Robert De Niro orvosai bíztak a gyors gyógyulásban

Hatvanévesen, egy rutinvizsgálat során tudta meg a színész, hogy prosztatarákja van. Szerencséjére a kórt a lehető legkorábbi stádiumban csípték el, így az orvosai már akkor teljes gyógyulást jósoltak neki.