Ledobta a bombát a luxushajó dolgozója: így él a személyzet

A Wanderlust Alley néven ismert egykori dolgozó saját tapasztalataira támaszkodva mesélt arról, milyen is valójában a szerelem és a randizás világa a fedélzeten. „Hadd mondjam el, milyen ez valójában. A hajók egy rendkívül felgyorsult környezetet jelentenek. Ha élvezed valakinek a társaságát, nagyon könnyű rengeteg időt együtt tölteni vele, és igazán megismerni őt. A szárazföldön elmész valakivel vacsorázni péntek este, aztán lehet, hogy csak a következő hétvégén találkoztok újra. Itt viszont együtt reggeliztek, ebédeltek és vacsoráztok másnap is. Kívülről nézve talán úgy tűnhet, hogy minden túl gyorsan történik, de egyszerűen csak sokkal gyorsabban alakulnak ki a kapcsolatok” – fogalmazott a Ladbible szerint.

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Alley szerint emiatt sokan tévesen azt gondolják, hogy a hajós románcok felszínesek vagy kizárólag a kalandokról szólnak. A valóságban azonban rengeteg komoly kapcsolat is születik. Sok olyan párral találkozott, akik a fedélzeten ismerkedtek meg, majd később összeházasodtak. Ugyanakkor azt sem tagadta, hogy az alkalmi viszonyok is jelen vannak a mindennapokban.

Az egyik kollégája úgy jellemezte a hajóséletet, mint egy egyetem a tengeren, ahol a fiatal emberek folyamatosan együtt vannak. Egy másik dolgozó arról beszélt, hogy volt úgynevezett hajókapcsolata, amelyről előre megállapodtak: a románc addig tart, amíg ugyanazon a hajón dolgoznak.

A legmeglepőbb rész azonban csak ezután következett. Egy alkalmazott azt állította, hogy vannak olyanok is, akik otthon családban élnek, mégis külön szabályok szerint működtetik a magánéletüket.

– Tudom, hogy vannak emberek, akiknek otthon családjuk van, és olyan megállapodásuk van, hogy amikor hajóra szállnak, akkor van hajófeleségük vagy hajóférjük – árulta el.

Wanderlust Alley szerint összességében valóban sok lehetőség kínálkozik az ismerkedésre azok számára, akik keresik azt, de szerinte ez nem különbözik drámaian attól, ami a szárazföldön történik.

– A legnagyobb különbség az, hogy a bár nagyjából négy perc sétára van az otthonodtól. Emiatt nagyon egyszerű megismerni embereket. Ráadásul egy zárt közösségben élünk, így könnyen úgy tűnhet, hogy mindenki mindent tud mindenkiről – mondta a volt hajóalkalmazott.