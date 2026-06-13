Döbbenetes vallomást tett Kunu Márió: „Szerelmünkért meghalnék!”

A hazai zenei élet fenegyerekének szerelmi élete az utóbbi időben olyan kaotikussá vált, mint egy fordulatokban gazdag mexikói szappanopera. Miután Kunu Márió tizenegy év házasság után elvált Szanditól, a rajongók alig bírják követni a népszerű énekes körül zajló eseményeket. Viharos, se veled, se nélküled románcok és váratlan éjszakai felvételek követték egymást az elmúlt időszakban. Az énekes legújabb megnyilvánulása azonban arra utal, hogy végre jó útra tért.

Kunu Márió döbbenetes vallomást tett Instagramon

(Fotó: Bors)

Kunu Márió posztja meglepte a követőket

Nemrégiben egy váratlan bejegyzés jelent meg a zenész hivatalos oldalán, ami azonnal beindította a pletykagépezetet. „Szerelmünkért meghalnék” – írta a zenész az Instagramon, így sokan rögtön arra gyanakodtak, hogy egy új hölgy rabolta el a szívét. A valóság azonban egészen más, ugyanis a megható vallomás nem egy titokzatos nőnek, hanem kisfiának szólt, akivel éppen egy aquaparkban járt, és a megosztott képen épp a magasba emeli a kicsit.

A családi idillnek ideje volt már, hiszen pár héttel ezelőtt Márió egykori kedvesével posztolt. Az Instagram-sztoriban a fiatal modellel, Czakó Emíliával, azaz Kávétejszínnel csókolózott vadul. Később pedig egy váratlan bejelentkezést tett a volt nejével kapcsolatban, akivel tisztázták a pletykákat egyszer és mindenkorra. Egy TikTok live-ban beszéltek teljesen őszintén a jelenlegi helyzetükről a rajongóknak.

Kunu Márió kisfiával piheni ki a mögötte álló zűrzavaros időszakot

(Fotó: Instagram)

Normalizálódott köztük a kapcsolat

El akarjuk mondani, hogy nagyon árvák vagyunk, Szandi is, meg én is, nincs senkink. De sokkal egyszerűbb lesz a fiunkkal úgy eltölteni időt, hogy jó kapcsolatot ápolunk. Szülők vagyunk, most is megyünk együtt a fiunkért, aki lent van éppen a Balatonon. És szeretnénk elkerülni azt a dolgot, hogy ha együtt látnak minket, azt hiszik újra együtt vagyunk. Hála Istennek oda fejlődött a kapcsolatunk Szandival, hogy ezt teljesen tudjuk kezelni, és szülőként kicsit több időt eltölteni, hogy Nátán is lássa, hogy jó kapcsolatban vagyunk. Örökké együtt leszünk társként!

– jelentették be hivatalosan.

A korábbi botrányok és hűtlensége után a legfontosabb kérdés az volt, mi lesz a kisfiuk sorsa. Márió már korábban is hangoztatta, hogy gyermeke, Nátán a legfontosabb számára az életben, amit most a közös aquaparkos kaland remekül alátámaszt. A rajongók pedig joggal reménykednek benne, hogy a jövőben a szerelmi drámák helyett a békés apaszerep határozza meg a mindennapjait.