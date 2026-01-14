RETRO RÁDIÓ

Elfogatóparancsot adtak ki Kunu Márió ellen! - Ezért körözi őt a rendőrség

Kiderült, miért körözik a magyar énekest. Kunu Márió ellen ismét elfogatóparancsot adtak ki.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.14. 16:57
Módosítva: 2026.01.14. 17:08
Garázdaság vétsége miatt körözi a rendőrség a magyar énekest. Kunu Márió ismét felkerült a police.hu körözési listájára.

Kunu Máriót körözik
Ez Kunu Márió eddigi bűnlajstroma

  • Legutóbb február 24-én körözte a rendőrség kábítószer-birtoklás miatt.
  • 2022-ben zaklatásért kellett felelnie, amikor is azzal védekezett, hogy egy régi ügy miatt keresték.
  • 2020-ban közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt kellett a bíróságon megjelennie. Ekkor felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbírságot szabtak ki rá.

Ezúttal azonban garázdaság miatt adott ki a rendőrség elfogatóparancsot a zenészre január 13-án.

 

