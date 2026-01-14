Elfogatóparancsot adtak ki Kunu Márió ellen! - Ezért körözi őt a rendőrség
Kiderült, miért körözik a magyar énekest. Kunu Márió ellen ismét elfogatóparancsot adtak ki.
Garázdaság vétsége miatt körözi a rendőrség a magyar énekest. Kunu Márió ismét felkerült a police.hu körözési listájára.
Ez Kunu Márió eddigi bűnlajstroma
- Legutóbb február 24-én körözte a rendőrség kábítószer-birtoklás miatt.
- 2022-ben zaklatásért kellett felelnie, amikor is azzal védekezett, hogy egy régi ügy miatt keresték.
- 2020-ban közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt kellett a bíróságon megjelennie. Ekkor felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbírságot szabtak ki rá.
Ezúttal azonban garázdaság miatt adott ki a rendőrség elfogatóparancsot a zenészre január 13-án.
