Amy Winehouse volt férje a könnyekkel küzdve beszélt az énekesnő haláláról

A férfi hosszú idő után megnyílt a tragédiáról.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.18. 12:30
Amy Winehouse volt férje, Blake Fielder-Civil 2007 és 2009 között élt házasságban a legendás énekesnővel. A férfi most egy ritka interjúban beszélt a kapcsolatukról és Winehouse haláláról.

Amy Winehouse volt férje zokogásban tört ki, amikor megtudta, hogy az énekesnő meghalt    Fotó: AFP

Blake Fielder-Civil és Amy Winehouse 2007 és 2009 között voltak házasok, de a válásuk után is kapcsolatban maradtak. Közel 15 évvel az énekesnő halála után a férfi végre interjút adott, amiben mindent bevallott.

Az énekesnő halála óta Blake-et gyakran hibáztatták Winehouse függőséggel való küzdelméért. Egy új interjúban a 43 éves férfi ragaszkodott ahhoz, hogy bár neki is szerepe volt a történtekben, nem ő a hibás a sztár haláláért.

Paul C. Brunson We Need to Talk podcastjában a férfi azt mondta, hogy volt feleségével együtt váltak függővé.

Tudták, hogy Amy kísérletezett különböző drogokkal, és ennek semmi köze nem volt hozzám. A heroinnal már korábban körülbelül tízszer kipróbáltam hat hónap alatt néhány barátommal szívtunk. Ő először velem csinálta, nekem valószínűleg az volt a hatodik alkalom.

Amy Winehouse 2011-ben hunyt el alkoholmérgezés következtében és tragikus módon az otthonában találták meg. Blake éppen börtönben tartózkodott az énekesnő halálakor, és arról a pillanatról mesélt, amikor megtudta a tragédiát, egy börtönőr mutatott neki egy híradást.

Az első gondolatom az volt, hogy biztos valami átverés. Sírva fakadtam. Abban a pillanatban ez volt az egyetlen vigasz, hogy elveszítettem az életemnek egy hatalmas, meghatározó részét. A cellatársam akkoriban egy rendes srác volt. Látta a hírt, és azonnal megölelt. Én sírni kezdtem, ő is. Furcsa érzés volt, hogy valaki, akit csak hetek óta ismertem, ennyire támogatott és mellettem állt

- írja az Unilad.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
