13 éve ment el Amy Winehouse, ez okozta a halálát

Ez okozta az énekesnő halálát

A hatszoros Grammy-díjas Amy Jade Winehouse 1983. szeptember 14-én született Londonban, Enfield kerületében, zsidó szülők gyermekeként. Ő minden idők legtöbb lemezét eladó brit női előadója, ugyanis világszerte összesen 24 milliót adtak el belőle. Első albumát, a 2003-ban megjelent Frank-et Mercury-díjra, a Stronger than Me daláért és a Back to Black című albuma első kislemezéért, a Rehab-ért Ivor Novello-díjat kapott. A Brit Awardson a Back to Black albuma elnyerte Az év brit albuma díjat, ez mellett pedig Az év brit női szólóelőadójának is megválasztották. A 2008-as 50. Grammy-díjátadón öt díjat nyert, amivel beállította az akkori rekordot, ami a legtöbb női előadó által egy este alatt elnyert díjak számát illeti, és ő lett az első brit nő, aki öt Grammy-díjat nyert, köztük négyet az általános kategóriákból: A legjobb új előadó, Az év felvétele és Az év dala (a Rehabért), valamint A legjobb popalbum. A Pop World a legjótékonyabb előadónak nevezte ugyanis Amy rengeteget adakozott, segített másokon, elkötelezett volt a mellrák és az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Azonban a fiatal énekesnőnek volt egy sötét oldala: súlyos szenvedélybeteg volt és függőségekkel küzdött, amely később 2011. július 23-án az életébe is került.

Amy a "Rock in Rio" zenei fesztiválon 2008. július 4-én Fotó: Pierre-Philippe MARCOU / AFP

Megszületett Harry Potter

A népszerű filmadaptáció főhősének színésze Daniel Radcliffe ünnepli ma a születésnapját, ugyanis Daniel 1989. július 23-án született Hammersmithben, Nagy-Britanniában. A Tony-díjas brit színész a J.K. Rowling Harry Potter és a bölcsek köve című regényének filmváltozata hozta meg számára az ismertséget. Elmondása szerint, mindig is színész szeretett volna lenni, melyet szülei nem támogattak. A közéletbe való berobbanása előtt tízévesen a BBC David Copperfield című produkciójában játszotta a főszerepet, majd ezt követően került a véletlen folytán a Harry Potter filmbe. Hónapokig keresgéltek az után, aki alkalmas lenne a szerepre, amikor az amerikai filmrendező Chris Columbus egy este színházba ment, ahol találkozott Daniellel és tudta, hogy ő lesz a tökéletes választás. A széria befejezése után olyan produkciókban tűnt fel, mint A fekete ruhás nő vagy a Szemfényvesztők 2.