Botrányosnak ígérkező filmben mesélik el Amy Winehouse tragikus életét – íme tíz érdekesség az énekesnőről

Tavaly lett volna 40 éves Amy Winehouse. Bár már több mint egy évtizede elhunyt, az énekesnő számait mégis a mai napig játsszák a rádiók, emléke nem kopott ki a köztudatból. Április 11-én bemutatják botrányosnak ígérkező életrajzi filmjét, a Back to Black-et. Addig is, a Metropol összegyűjtött tíz érdekességet róla.

Amy Winehouse több mint tíz évvel a halála után is köztudatban van, hamarosan életrajzi film jelenik meg róla / Fotó: AFP

1. Huszonhetesek klubjába került Amy Winehouse

Szinte hihetetlen, de már 13 éve, hogy a tehetséges énekesnő – hivatalos jelentések szerint túladagolásban – elhunyt. Ekkor 27 éves volt, így bekerült az úgynevezett „Huszonhetesek klubjába,” Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Jim Morrison és Janis Joplin társaságába.

2. Nagymamája inspirálta

Füstös hangját remekül kamatoztatta slágereiben. Otthon legszívesebben jazz zenét hallgatott, Billie Holiday nagy kedvence volt. A műfajt még szeretett nagymamája szerettette meg vele, tinédzserként jazzkórusban is énekelt. De az 1960-as években népszerű csajbandákért is rajongott, mint a The Shangri-Las és The Ronettes.

3. Halála után is díjazták

Amy Winehouse egy rekordot is magáénak tudhat. A 2008-as 50. Grammy-díjátadón öt díjat nyert, amivel beállította a legtöbb női előadó által egy este alatt elnyert díjak számát illető rekordot. Halála után posztumusz életműdíjat kapott a nívós zenei gálán.

4. Bőkezű adakozó volt

Gigaslágereivel bezsebelt vagyonát szívesen fordította jótékony célokra, első sorban hátrányos helyzetű gyermekeket segített, és a függők rehabilitációját is támogatta. Halála után édesapja létrehozta az Amy Winehouse Alapítványt, hogy folytassa lánya nevében a jótékonykodást.

Amy Winehouse a kábítószerek és alkohol rabja volt, halálát is túladagolás okozta. (Fotó: AFP)

5. Nem csak énekelt

Azonnal felismerhető hangi adottságaival nem elégedett meg: zene iránti szeretetét a gitározásban is kiélte, nagyon tehetséges volt a hathúros kezelésében.

6. Imádott meccsekre járni

A törékeny testalkatú nő rendszeres látogatója volt focimeccseknek, ahol kedvenc csapatának, az Arsenalnak drukkolt.

7. Tüdő- és szívbetegségek

Szerfüggősége mellett olyan betegségekkel küzdött mint emfizéma (tüdőtágulat) és szívritmuszavar.

8. Nagy cicabarát volt

A vadóc énekesnő imádta az állatokat, különösen a macskákért rajongott. Egy alkalommal ellátogatott egy menhelyre, ahonnan nem kevesebb mint 11 cicával tért haza.

9. Életnagyságú szobrot kapott

2014-ben, a 31. születésnapján életnagyságú bronz szobrot emeltek neki egykori otthona, az észak-londoni Camden városrész nyüzsgő piacának szívében, amely csípőre tett kézzel, magas sarkú cipőben és jellegzetes, magasra tornyozott frizurájával örökíti meg őt.

10. Pincérnőnek készült

Fiatalon lett világhírű énekesnő, gyerekként azonban teljesen más karrierálma volt: minden vágya volt, hogy görkorcsolyás pincérnő legyen.

Amy Winehouse-ról készült galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted meg: