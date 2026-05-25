„A másik életem” – Joshi Bharat szerelme hihetetlen munkát kapott: nem titkolja többé

Kiss Virág élete a munkájáról szól, és ezzel kedvese, Joshi Bharat is tisztában van. A varázslatos hangú színésznőnek azonban szerencséje van, hiszen hétvégén minden adott ahhoz, hogy pihenjen, sokszor még a konyhába sem kell betennie a lábát. A pár több mint két éve van együtt, és most már az esküvőjét tervezgeti, amire jövőre kerül majd sor.

Joshi Bharat sokáig félkész ételeken élt

Joshi korábban nem nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy mit eszik. Mint a legtöbb, egyedül élő férfinek, neki is volt otthon mindig valami félkész étel, amiből gyorsan elkészült a vacsora. Virág ezen a téren is változást hozott az életébe.

Az első randevúk egyikén elvittem Virágot egy indiai étterembe, mert addig szinte csak félkész ételeket ettem

– vallja be a műsorvezető. „Ott eldöntöttem, hogy legközelebb én lepem meg, és főzök neki valami finomat. Különös, mert szinte az első pillanatban eldöntöttem, hogy szeretnék megtanulni főzni. Úgy gondoltam, nem lehet ez annyira nehéz.”

Azóta viszont szinte minden hétvégén Joshi készíti el a menüt, így a párnak egymásra is sokkal több ideje jut.

„Joshi már pénteken elkészíti a hétvégi menüt, így a hétvégénk valóban a pihenésről és egymásról szól. Ez elsősorban azért van így, mert Joshinak a pénteki napjai általában lazábbak, így bevállalta, hogy előre megfőz. Szerencsém van vele, mert egy fantasztikus ember, akivel hihetetlen az élet. Az az igazság, hogy mindig azon van, hogyan tudna tehermentesíteni” – meséli boldogan a színésznő.

Joshi Bharat és Kiss Virág több mint két éve alkotnak egy párt (Fotó: Szabolcs László)

Kiss Virág: „Öt év elteltével parfümőr lettem”

Öt évvel ezelőtt Virág parfümőr lett. Gyermekkora óta rajongott az illatokért, és amikor Daniel Pescio, Párizsban élő brazil parfümőr először ellátogatott Budapestre, úgy érezte, hogy muszáj odamennie hozzá.

„Néhány teszt után kiderült, hogy nagyon jó orrom van” – mondja Kiss Virág parfümőr. „Ezt követően elvégeztem egy online kurzust, majd öt év elteltével parfümőr lettem. Jelenleg nagyobb cégeknek készítek saját illatot. Ez az én másik pályám, a másik életem.”

„Imádom a tehetségét” – fűzi hozzá Joshi. „Nálam azonnal megszületett az ötlet, hogyan lehetne ötvözni ezt a két dolgot, és másoknak is megmutatni, mennyire különleges világba viszik el az embert a különleges illatok és ízek. Így indiai vacsoraesteket adunk, ahol nem másé, mint az ízeké és az illatoké a főszerep.”