Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön: a tűzoltók már a helyszínen

Egy elektromos mozdonyban keletkezett tűz a kelenföldi pályaudvarnál. A jármű erősen füstölt, a fővárosi hivatásos tűzoltók először porral oltókkal, teljes légzésvédelem mellett próbálták azt megfékezni, de a beavatkozás hatástalan volt. A helyszínre riasztották a por-hab konténert, jelenleg azzal oltanak az egységek. A közeli vágányokon átmenetileg nem közlekednek vonatok – írja a Katasztrófavédelem.

A fővárosi hivatásos tűzoltók több egysége érkezett a helyszínre.

Hosszabb menetidőre kell számítani a Kelenföldet érintő vonatok esetében. A tárolóvágányokon egy mozdony kigyulladt, emiatt az állomás forgalmát a Katasztrófavédelem leállította.

– erősítette meg közleményében a MÁV.