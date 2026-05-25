Ennyi, itt a vége: lekapcsolták ezt a népszerű alkalmazást az androidos telefonokon

Egy Microsoft-alkalmazás, amelyet több mint 10 millió Android-eszközre töltöttek le, mától (május 25.) hivatalosan is megszűnt. Az applikációt alig négy éve hozták forgalomba, hogy alacsonyabb teljesítményű eszközökön és lassabb mobilhálózatokon is működőképes legyen.

Lekapcsolták a Microsoft egyik népszerű alkalmazását

A Microsoft Outlook Lite május 25-től hivatalosan is kikerült az összes Android-eszközről, és a felhasználók számára többé nem biztosít e-mail funkciókat. A techóriás azt javasolta minden Lite-felhasználónak, hogy váltson át az Outlook Mobile alkalmazásra a postafiókhoz való hozzáférés érdekében. A Microsoft a weboldalán közzétett közleményében a következőket írta:

Az Outlook Lite alkalmazás 2026. május 25-től teljesen megszűnik, és többé nem biztosít postafiók-funkciókat. Ha továbbra is biztonságos és sokoldalú e-mail-élményt szeretne élvezni, javasoljuk, hogy váltson át az Outlook Mobile-ra.

Az Outlook Lite-ból származó összes e-mail, naptári bejegyzés és melléklet a felhőalapú tárhelyen marad, és az Outlook Mobile alkalmazásba való bejelentkezés után is elérhető lesz. A Microsoft azt is megerősítette, hogy a Lite alkalmazás megszüntetésekor semmilyen postafiók nem kerül törlésre vagy letiltásra.

Az Outlook Lite 2025 októberétől részlegesen megszűnt, a Microsoft attól kezdve megakadályozta, hogy új felhasználók letöltsék az alkalmazást. A 2022 augusztusában elindított alkalmazás célja az e-mailek hozzáférhetőségének javítása volt, ezért egy kisebb méretű, gyors teljesítményű alkalmazást hoztak létre, amely megőrizte az alapvető funkciókat.

Úgy is tervezték, hogy minden hálózaton működjön, beleértve ebbe az olyan eszközöket, amelyeken csak a 2G és 3G fut. Most már az Outlook Mobile főalkalmazásában is elérhetők és támogatottak az összes Lite-funkciók, így az előbbi elavulttá vált – írja a The Sun.