Brutális karambol az M1-esen: autó ütközött össze egy kisbusszal
A főváros felé vezető oldal 132-133-as kilométere között egy kisbusz és egy személykocsi ütközött össze.
Egy kisbusz és egy személyautó hajtott egymásba az M1-es sztráda Budapest felé vezető oldalán Börcs térségében. A 132-133-as kilométer között történt utoléréses balesethez a lébényi hivatásos tűzoltókat riasztották, a raj áramtalanított, illetve felitatta a burkolatra folyt olajat. A kisbuszban kilencen utaztak, a személykocsiban csak a sofőr ült, a helyszínre mentő is érkezett – írja a katasztrófavédelem.
