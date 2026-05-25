Brutális karambol az M1-esen: autó ütközött össze egy kisbusszal

Egy kisbusz és egy személyautó hajtott egymásba az M1-es sztráda Budapest felé vezető oldalán Börcs térségében. A 132-133-as kilométer között történt utoléréses balesethez a lébényi hivatásos tűzoltókat riasztották, a raj áramtalanított, illetve felitatta a burkolatra folyt olajat. A kisbuszban kilencen utaztak, a személykocsiban csak a sofőr ült, a helyszínre mentő is érkezett – írja a katasztrófavédelem.