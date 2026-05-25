Kelenföldi ámokfutók: egy nap két férfi is késsel fenyegetőzött

Az esetek mindegyike Újbudán történt, méghozzá egyetlen vasárnap (május 24.) leforgása alatt, Kelenföldön, a Bikás park környékén. Lapunk úgy tudja, hogy egyikőjük már reggel őrjöngött a Bikás parki metrómegállónál: az ámokfutó férfi egy bicskát rántott elő és ezzel fenyegette meg az arra ballagókat. Nem sokkal, alig pár órával később már egy másik férfi terrorizálta ugyanezt a környéket: az illető először egy tolókocsis, idős asszonnyal ordibált, majd a védelmére kelő fiatalokat fenyegette meg azzal, hogy megkéseli őket, míg később egy férfi szinte szétverte az egyik vendéglátóegységet.

A kelenföldi Bikás Park környékén egy nap három férfi is őrjöngött. Egyikük bicskát rántott, másik késeléssel fenyegetett, a harmadik pedig szétverte egy vendéglátóhely teraszát Fotó: Google Maps

Rettegés Kelenföldön: ámokfutók tomboltak a Bikás parknál

Úgy tudjuk, hogy az elsőként, a reggeli órákban tomboló férfi többekre is alaposan ráijesztett a környéken: először csak ordibált, majd nem sokkal később már egy bicskával fenyegette meg az arra haladó, rémült embereket, akik közül sokan futva menekültek az ámokfutó elől. Ezt egészen folytatta, míg ki nem hívták a rendőrséget és két, bátor helyi férfi vissza nem tartotta a tomboló alakot. Sajnos nem kellett sokáig várni a következő incidensre: egy férfi alig pár tíz méterre innen már magából kikelve ordibált egy tolószékes asszonnyal, akit fiatalok igyekeztek megvédeni. A fantom őket sem kímélte: közölte velük, hogy megkéseli őket. A rendőröket ő már nem várta meg: társaival együtt eltűnt egy közeledő busszal. Sajnos később sem csitult a helyzet: egy elborult férfi valóságos pusztításba kezdett a park egyik vendéglátóhelyének teraszán és a park több pontján. Úgy tudjuk, hogy nem csak a teraszt tette teljesen tönkre: megrongálta a szemeteseket, tombolt a játszótéren és szétszórta a kukák tartalmát is. A vendéglátóhely kára akkora volt, hogy az üzlet ki sem tudott nyitni:

Egy szomorú hírrel kell kezdenünk a napot. Az éjszaka folyamán komoly rongálás történt a teraszunkon, és sajnos a Bikás park több más pontján is

– írta bejegyzésében szomorúan az üzlet. Hozzátették, hogy bár káraik nagyok, a tettest azóta kórházba vitték:

A jó hír az, hogy az elkövetőt a rendőrség már elfogta, és azóta pszichiátriai kezelés alá került. A rossz hír viszont az, hogy a károk helyreállítása és a takarítás időt vesz igénybe, így ma délelőtt – május 25. – nem tudunk kinyitni. Gőzerővel dolgozunk rajta, hogy délután már a megszokott környezetben várhassunk titeket!

– szögezték le.