Kelenföldi ámokfutók: egy nap két férfi is késsel fenyegetőzött
Vasárnap több férfi is késsel fenyegetőzött Újbudán, a Bikás park környezetében. A kelenföldi ámokfutók egyike fiatalokat terrorizált és késeléssel fenyegetett, a másikuk bicskát rántott, míg a harmadik férfi egy komplett vendéglátóegységet is szétvert.
Az esetek mindegyike Újbudán történt, méghozzá egyetlen vasárnap (május 24.) leforgása alatt, Kelenföldön, a Bikás park környékén. Lapunk úgy tudja, hogy egyikőjük már reggel őrjöngött a Bikás parki metrómegállónál: az ámokfutó férfi egy bicskát rántott elő és ezzel fenyegette meg az arra ballagókat. Nem sokkal, alig pár órával később már egy másik férfi terrorizálta ugyanezt a környéket: az illető először egy tolókocsis, idős asszonnyal ordibált, majd a védelmére kelő fiatalokat fenyegette meg azzal, hogy megkéseli őket, míg később egy férfi szinte szétverte az egyik vendéglátóegységet.
Úgy tudjuk, hogy az elsőként, a reggeli órákban tomboló férfi többekre is alaposan ráijesztett a környéken: először csak ordibált, majd nem sokkal később már egy bicskával fenyegette meg az arra haladó, rémült embereket, akik közül sokan futva menekültek az ámokfutó elől. Ezt egészen folytatta, míg ki nem hívták a rendőrséget és két, bátor helyi férfi vissza nem tartotta a tomboló alakot. Sajnos nem kellett sokáig várni a következő incidensre: egy férfi alig pár tíz méterre innen már magából kikelve ordibált egy tolószékes asszonnyal, akit fiatalok igyekeztek megvédeni. A fantom őket sem kímélte: közölte velük, hogy megkéseli őket. A rendőröket ő már nem várta meg: társaival együtt eltűnt egy közeledő busszal. Sajnos később sem csitult a helyzet: egy elborult férfi valóságos pusztításba kezdett a park egyik vendéglátóhelyének teraszán és a park több pontján. Úgy tudjuk, hogy nem csak a teraszt tette teljesen tönkre: megrongálta a szemeteseket, tombolt a játszótéren és szétszórta a kukák tartalmát is. A vendéglátóhely kára akkora volt, hogy az üzlet ki sem tudott nyitni:
Egy szomorú hírrel kell kezdenünk a napot. Az éjszaka folyamán komoly rongálás történt a teraszunkon, és sajnos a Bikás park több más pontján is
– írta bejegyzésében szomorúan az üzlet. Hozzátették, hogy bár káraik nagyok, a tettest azóta kórházba vitték:
A jó hír az, hogy az elkövetőt a rendőrség már elfogta, és azóta pszichiátriai kezelés alá került. A rossz hír viszont az, hogy a károk helyreállítása és a takarítás időt vesz igénybe, így ma délelőtt – május 25. – nem tudunk kinyitni. Gőzerővel dolgozunk rajta, hogy délután már a megszokott környezetben várhassunk titeket!
– szögezték le.
A helyieknél lassacskán végleg betelik a pohár:
„Már mehetne a gyerek egyedül az iskolába, de pont itt kéne átmenni. És inkább még kísérem pár évig, mert nem merem elengedni egyedül reggel, és délután sem jöhet haza egyedül az iskolából. Nagyon kiábrándító ez az egész, hogy ebben a kerületben egy gyerek mellé állandó kíséret kell, mert még a metrómegállóba sem merjük elengedni” – szögezte le dühösen egy iskolás kisfiú apukája. Hozzátette, még a játszótérre sem szívesen engedi el gyermekét:
Oda is beköltöztek, piálnak, narkóznak, ordibálnak, belekötnek az emberekbe, meg a jó ég tudja, mit csinálnak még ott. Amellett, hogy nem szívesen engedem a gyerekem ide, legtöbbjük kiszámíthatatlan, nem tudjuk, hogy mikor kattan be és megy neki a gyerekeknek. Pár napja is kiraboltak egy kisfiút
– tette hozzá az aggódó apa.
