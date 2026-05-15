Agresszív drogosoktól rettegnek Kelenföldön

Drogosok lepték el a XI. kerületet. Több helyi is arról számolt be lapunknak, hogy élhetetlenek az utcák, ugyanis a szerhasználók és a hajléktalanok mindenhol ott vannak. Azonban az előbbivel több probléma is van, ugyanis rongálnak és őrjöngnek. Mindezekről felvételeket is készítettek.

A drogosok mindenhol ott vannak. Ez a férfi fényes nappal vizelt a padok mellé Fotó: Kelenföld-A nyolcas körzet





Drogosok lepték el Kelenföldet

Az utcán üvöltöző drogosok látványa már nem újdonság azoknak, akik Kelenföldön élnek. Azonban mivel egyre többen vannak, ezért sok problémát okoznak, amiből kezd elege lenni a lakóknak.

Azok, akik esténként érnek haza biztosan többször is találkoztak már a zombiként őrjöngő, mindent összevizelő drogosokkal a kerületben

– kezdte lapunknak Ákos.

Sokszor a parkokban, az utcákon a padokon fekszenek napközben, de aztán elindulnak és pusztítani kezdik magukat és a környezetüket. Drogos tűket, alkoholos palackokat hagynak maguk után, amiknek kifejezetten nem örülök.

Mezitláb, az utcán rángatózva haladt az emberek mellett ez a férfi Fotó: Kelenföld-a nyolcas körzet

Míg egy szintén helyi asszony szerint félelmetesek is, ugyanis sosem lehet tudni, hogy mit okoz bennük a szer.

Én félek tőlük, mert látni rajtuk, hogy saját magukat sem tudják megtartani, dülöngélnek, közben mennek előre, úgy hogy semmi sem érdekli őket. Én értem, hogy semmit sem tudnak velük kezdeni, de majd ha az egyik bekattan a drogoktól és megtámad valakit, akkor az kinek a hibája lesz? Ez nincs rendben szerintem. Ráadásul bemennek a játszóterekre is, ahol nem egyszer találtunk már üvegszilánkokat és előfordultak tűk is, ami nagyon felháborító. Az kellene még, hogy egy gyerek valamelyikbe belenyúljon

– mondta lapunknak Erika.

Az egyik este egy drogos a zebránál őrjöngött az arra elhaladóknak Fotó: Kelenföld-a nyolcas körzet

A felvételekről képeket közlünk, ugyanis több is felkavaró látvány. Az egyiken egy őrjöngő férfit videóztak, aki torka szakadtából kiabál az arra elhaladókra, ezzel félelmet keltve bennük. Míg egy másikon egy férfi a közösségi téren mindenki szeme láttára vizel le egy fát az egyik pad mellett. Egyelőre nincs megoldás, romlik Kelenföld színvonala, ami miatt segítségre van szüksége az ott élőknek.