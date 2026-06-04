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Halálos baleset történt, nem hiszed el, kit hibáztat sofőr

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Frontálisan karambolozott a két autó. A halálos baleset egy 82 éves nő életét követelte.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.04. 19:00
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Halálos balesetet okozott egy minnesotai nő a múlt héten, egészen pontosan május 29-én Roseau-ban. A baleset során egy 82 éves nő életét vesztette, ám a vádolt sofőr nem vállal felelősséget a tettéért, egészen elképesztő okot hozva fel a mentségére.

A vád szerint halálos balesetet okozott egy nő, meglepő dologgal hárítja a felelőssséget
A vád szerint halálos balesetet okozott egy nő, meglepő dologgal hárítja a felelőssséget 
Fotó: Pixabay.com/Képünk illusztráció

Halálos baleset történt, de a nő a kutyáját hibáztatja

A Roseau megyei seriffhivatal börtönnyilvántartása szerint a 43 éves Shauna Rae Dokkent halálos kimenetelű közúti baleset okozásával, valamint ittas vezetéssel vádolják. Ráadásul a vádlott a baleset idején próbaidőn volt...

A nő május 29-én a 11-es főúton haladt, amikor négy óra körül frontálisan ütközött Barbara Lee Welberg járművével. A baleset során a 82 éves nő autója felborult, a sofőr, Barbara Lee Welberg pedig meghalt. A Minnesotai Állami Rendőrség kihallgatása során Shauna összefüggő mondatokban beszélt és az alkoholtesztje is negatív lett. Azonban a hatóságok szerint korábban adderalt és lorazepant szedett. Partnere szerint a nő visszaélt a gyógyszereivel és rendszertelenül szedte azokat – írja a People.

Shauna Rae Dokken azt állítja, a baleset azért történt, mert a kutyája jutalomfalatot akart szerezni tőle,  megragadta a kormánykereket, ami a halálos kimenetelű balesethez vezetett.

A Minnesotai Bűnügyi Elfogási Hivatal által elvégzett vérvizsgálat még folyamatban van. Shauna nem szenvedett életveszélyes sérüléseket ugyanakkor egy közeli kórházba vitték. A megyei börtönben tartják őrizetben, és a próbaideje alatt történtek miatt június 10-én áll majd bíróság elé.

 

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