Háromszáz négyzetméteren pusztított a tűz, rohantak a tűzoltók
Tűz volt a pusztazámori szemétlerakóban.
Rohantak a tűzoltók, miután nagyjából háromszáz négyzetméteren égett a szeméthegy teteje a pusztazámori lerakóban. Az érdi hivatásos tűzoltók egy gépjárműfecskendővel és a vízszállítóval vonultak az esethez. Az egységek vízsugarakkal oltották a tüzet, közben munkagépek földdel takarták be az érintett területet - írja a katasztrófavedelem.hu.
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