Háromszáz négyzetméteren pusztított a tűz, rohantak a tűzoltók

Rohantak a tűzoltók, miután nagyjából háromszáz négyzetméteren égett a szeméthegy teteje a pusztazámori lerakóban. Az érdi hivatásos tűzoltók egy gépjárműfecskendővel és a vízszállítóval vonultak az esethez. Az egységek vízsugarakkal oltották a tüzet, közben munkagépek földdel takarták be az érintett területet - írja a katasztrófavedelem.hu.