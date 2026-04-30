Nagy a baj: Már 14 órája oltják a pusztító lángokat érpataknál

Több, mint tizennégy órája oltják a meggyulladt vegetációt a tűzoltók Érpatak külterületén. A legintenzívebb időszakban adonyi, hajdúnánási, debreceni, nyírbátori, nyíregyházi hivatásos, valamint újfehértói önkormányzati tűzoltók – a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával – vízsugarakkal, puttonyfecskendővel, kéziszerszámokkal dolgoztak a lángok megfékezésén.

Nagy a baj: Még mindig oltják a tüzet Érpataknál. Fotó: Freepik

Az éjszaka folyamán a tűzoltók körbejárták a becslések szerint tizenöt hektáros területet, hogy felkutassák a még égő, izzó részeket - írja a katasztrófavédelem.