Most jött: Füst van a Keleti pályaudvarnál, lezárták az M2-es metró állomását

Füstölés miatt lezárták az M2-es metró Keleti pályaudvari állomását. A metrók átmenetileg nem járnak. Az M2-es metró Keleti pályaudvari állomásán a peronon lévő szerelvénynél füstöt jeleztek, ezért a szerelvényt és az állomást lezárták. A szerelvények átmenetileg nem közlekednek. A fővárosi hivatásos tűzoltók keresik a füstölés forrását, átvizsgálják az alagutat és a szerelvényt, illetve annak környékét is - írja a katasztrofavedelem.hu.