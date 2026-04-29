Most jött: Füst van a Keleti pályaudvarnál, lezárták az M2-es metró állomását

A szerelvények átmenetileg nem közlekednek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.29. 18:12
Füstölés miatt lezárták az M2-es metró Keleti pályaudvari állomását. A metrók átmenetileg nem járnak. Az M2-es metró Keleti pályaudvari állomásán a peronon lévő szerelvénynél füstöt jeleztek, ezért a szerelvényt és az állomást lezárták. A szerelvények átmenetileg nem közlekednek. A fővárosi hivatásos tűzoltók keresik a füstölés forrását, átvizsgálják az alagutat és a szerelvényt, illetve annak környékét is - írja a katasztrofavedelem.hu.

 

 

