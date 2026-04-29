RETRO RÁDIÓ

Szörnyű tragédia: Halálos tűz Székesfehérváron

Sokkoló! Még kedden hajnalban csaptak fel a lángok a Dráva utcai lakóházban, ám sajnos azóta kiderült, hogy a székesfehérvári tűzesetnek halálos áldozata is van.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.29. 07:59
Feketehegy-Szárazrét kertvárosi részén egy körülbelül hetven négyzetméter alapterületű ingatlan égett kedden hajnalban. A székesfehérvári tűzhöz a helyi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik két vízsugárral elfojtották a lángokat.

Fotó: Forrás: Pexels

Egy ember életét vesztette a székesfehérvári tűzben

Az Országos Mentőszolgálat a feol-nak erősítette meg a hírt, miszerint a helyszínen bajtársaik egy ember halálának tényét állapították meg.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
