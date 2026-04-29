Szörnyű tragédia: Halálos tűz Székesfehérváron

Feketehegy-Szárazrét kertvárosi részén egy körülbelül hetven négyzetméter alapterületű ingatlan égett kedden hajnalban. A székesfehérvári tűzhöz a helyi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik két vízsugárral elfojtották a lángokat.

Egy ember életét vesztette a székesfehérvári tűzben

Az Országos Mentőszolgálat a feol-nak erősítette meg a hírt, miszerint a helyszínen bajtársaik egy ember halálának tényét állapították meg.