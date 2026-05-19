Sokkoló eset: Boszorkányság miatt végeztek egy idős hölggyel
A rendőrség nagy erőkkel keresi a brutális támadás elkövetőit.
Megrázó gyilkosság sokkolt, miután egy 75 éves asszonyt brutális módon megöltek, mert boszorkánysággal vádolták meg. A rendőrség szerint az elkövetők továbbra is szabadlábon vannak, miközben a közösséget teljesen felkavarta az eset.
A támadók szerint az idős nő boszorkányságban volt bűnös
Az áldozatot, Nokhansala Sidikit a hatóságok tájékoztatása szerint családtagjai vitték el az otthonából egy közeli patakhoz. A Dél-afrikai Köztársaság rendőrségi jelentése alapján ott boszorkánysággal kezdték vádolni, majd egy deszkával rátámadtak, végül pedig a vízbe fojtották.
A nő holttestét később a patak közelében találták meg. A beszámolók szerint súlyos sérülések voltak rajta, zúzódásokat találtak a fején és az arcán, a nyakán pedig fojtogatás nyomai látszottak. A támadók a gyilkosság után elmenekültek a helyszínről, és egyelőre nem történt letartóztatás. A rendőrség hajtóvadászatot indított az ügyben.
Vuyisile Ncata altábornagy, a Kelet-Fokföld tartományi rendőrfőkapitánya élesen elítélte a történteket, „kegyetlen és embertelen” támadásnak nevezve az esetet.
A rendőri vezető hangsúlyozta, hogy senki sem veheti saját kezébe az igazságszolgáltatást, és arra kérte a helyi közösségeket, hogy lépjenek fel az ilyen „csőcselék-mentalitás” ellen. Arra is figyelmeztetett, hogy aki információval rendelkezik az ügyről, de hallgat, az gyakorlatilag segíti az elkövetőket.
Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy egyes térségekben még mindig előfordulnak boszorkánysággal kapcsolatos erőszakos támadások, amelyek gyakran tragédiába torkollnak - írja a DailyStar.
