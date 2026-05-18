Soha nem találnád ki, hogy mi köti össze az ország első sajtburgerét Horthy pipájával

A különleges belvárosi épület első pillantásra is tekintélyt parancsol. A Régi posta utca 7–9. szám alatt álló házat 1923 és 1925 között építették Székely Béla tervei alapján. A homlokzat egyszerre premodern és finoman historizáló, olyan eleganciával, amely ma is kiemeli a környék házai közül.

A félköríves kapun belépve azonban egészen más világ tárul fel: nyitott belső udvar, régi üzletek, időtlen hangulat és olyan vállalkozások, amelyek generációk óta működnek ugyanitt. Bár az épület nem műemlék, kerületi védelem alatt áll, könnyű megérteni, miért. A Budapest100 rendezvénynek köszönhetően most a nagyközönség előtt is megnyílt a ház, amelynek falai között Budapest történelmének egészen különleges darabkái bújnak meg.

Régi posta utca 7–9. - ikonikus épület a belváros közepén

Az egyik legismertebb fejezete kétségkívül 1988. április 29-éhez kötődik. Ekkor nyílt meg itt az első magyarországi McDonald’s, amely már az első napon valóságos őrületet váltott ki. A korabeli beszámolók szerint több mint tízezer ember fordult meg az étteremben a nyitás napján, a sorok pedig még napokkal később sem fogytak el. A szocializmus végén a hamburger nem egyszerű gyorsétel volt, hanem maga a Nyugat ígérete. Aki akkor bejutott ide egy sajtburgerre, úgy érezhette, egy pillanatra megérkezett Amerikába. Az étterem 250 férőhelyes volt, és elképesztő tempóban dolgozott: a vállalt átlagos kiszolgálási idő mindössze 72 másodperc volt a rendelés leadásától számítva. A kínálat akkor 15 ételből állt, és ezek közül szinte minden ma is megtalálható az étlapon.

A legdrágább fogás a Big Mac volt 43 forintért,

míg egy sajtburger 26 forintba került.

Mindez különösen érdekes annak fényében, hogy az első dolgozók órabére állítólag 35 forint 10 fillér volt.

A ház azonban nemcsak a hamburgerek miatt különleges. A belső udvarban bújik meg ugyanis a legendás gombudvar, ahol generációk óta működik egy apró, de elképesztő választékot kínáló gombbolt. A falakat szinte teljesen ellepik a színes gombok: ékszergombok, gyerekgombok, gyöngyházból, üvegből, fémből vagy akár kagylóból készült darabok sorakoznak egymás mellett. Aki belép, szinte elveszik a részletekben. Nemcsak gombokat lehet találni, hanem mindent, ami a varráshoz kellhet: cipzárakat, cérnákat, tűket, szalagokat, csatokat, patentokat, kokárdákat vagy éppen gyűszűket. Az üzlet olyan, mintha egy letűnt Budapest maradt volna érintetlenül a modern belváros közepén.