Az urbexesek vágyai ma, pompázó területek fénykorukban – Galéria

Az urbex (urban exploration, azaz városfelfedezés) fotózás lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos vagy éppen működő, de elzárt helyekre jutnak el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények. De vajon hogyan néztek ezek ki fénykorukban?

A Népligeti vízmű és víztorony, valamikor 1890 után. Ma már elzárt és némileg elhanyagolt terület, az urbex fotósok is gyakran jönnek ide. Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.07.130

Régen még fővárosunk éke volt, ma az urbex fotózás tárgya

Előfordul, hogy egy üzemet, épületet használaton kívül helyeznek. Sok esetben a területek jogi helyzete miatt bezárnak egy helyszínt, a tisztázás elhúzódása miatt pedig évekre üzemen kívül maradhat egy amúgy vállalható állapotú épület is. Ezeket a helyeket szokták látogatni az urbex fotósok. Az urbex a fotózás egy roppant érdekes ága, nem véletlen, hogy az itt felvonultatott helyszíneket is lencsevégre kapják.

A Népliget bővelkedik a fokozatosan pusztuló épületekben, elég csak a Planetáriumra vagy a vízműre gondolnunk. A hétköznapi járókelők számára az épületek szinte észrevétlenül simulnak bele a környezetbe, az urbex fotósok azonban egészen más szemmel tekintenek rájuk. Számukra minden omladozó homlokzat, rozsdás korlát vagy betört ablak egy letűnt korszak emléke, amely saját történetet mesél.

Budapest számos olyan helyszínt rejt még, amelyek egykor pezsgő életnek adtak otthont, mára azonban csak az idő múlását őrzik. Elhagyatott gyárépületek, közművek, bezárt intézmények és egykori közösségi terek váltak az urbex kedvelőinek célpontjaivá. Ezek a helyek nem csupán fotótémák: sok esetben a város múltjának lenyomatai, amelyek egyszerre idézik fel a régi idők hangulatát és az elmúlás különös szépségét.

Az urbex fotózás ugyanakkor nem veszélytelen műfaj. Nem véletlen, hogy az átlagemberek nem merészkednek ezekre a helyekre, ugyanis a rossz állapotú épületek balesetveszélyesek lehetnek, ráadásul számos terület magántulajdonban áll, így a látogatásuk engedélyhez kötött. A fotósok többsége éppen ezért fontos szabálynak tartja, hogy a helyszíneket eredeti állapotukban hagyják maguk után.