Medvetámadások sora: elképesztő biztosítási csalást lepleztek le

Zsenik vagy őrültek? Szokatlan biztosítási csalásra derült fény.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.20. 12:00
Három személyt ítéltek el egy bizarr biztosítási csalási ügyben. A kaliforniai hatóságok szerint a csalók 2024-ben egy medvejelmezbe öltözött személyt használtak fel arra, hogy hamis támadásokat színleljen egy Rolls-Royce és két Mercedes belsejében.

Fotó: Pixabay.com/Képünk illusztráció

Biztosítási csalás: medvének öltözve rongáltak meg luxusautókat 

A hatóság közlése szerint a csoportot azzal vádolják, hogy kárigényük alátámasztásaként több, a San Bernardino-hegységben készült videót nyújtottak be a biztosítótársaságoknak, amelyeken egy medve látható, amint a járművek belsejében mozog. A biztosítási hatóság által rendelkezésre bocsátott fotók az üléseken és az ajtókon látható karcolásszerű nyomok láthatóak.

A csalók a medvetámadásokkal kapcsolatban, közel 142 000 dollár (körülbelül 52 millió forint) kifizetést akartak kicsikarni a biztosítótársaságoktól. 

A kaliforniai Hal- és Vadgazdálkodási Minisztérium egyik biológusa megvizsgálta a felvételeket, és arra a következtetésre jutott, hogy egyértelműen egy medvejelmezbe öltözött emberről van szó. A hatóság közlése szerint a nyomozók házkutatási parancs végrehajtása után megtalálták a medvejelmezt a gyanúsítottak otthonában.

A két Los Angeles-i férfi és egy nő nem vitatta az ellenük felhozott biztosítási csalás vádját, és hétvégi börtönprogramra, majd próbaidőre ítélték őket, közölte a hatóság csütörtöki sajtóközleményében. A negyedik személy szeptemberben fog majd bíróság elé állni az ügyben.

A táplálékot kereső medvék, amelyek betörnek a házakba vagy a szemetesbe, problémává váltak Kaliforniában a Sierra-hegységben fekvő Lake Tahoe-tól egészen Los Angeles elővárosi dombvidéki területeiig, ahol kirabolják a hűtőszekrényeket, és fürdenek a hátsó udvarok medencéiben és pezsgőfürdőiben – számolt be róla az NBC News.

 

