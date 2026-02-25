RETRO RÁDIÓ

Meggyilkolta férjét a pénzért, majd könyvet írt a gyászról

Újra akarta kezdeni az életét. A pénz miatt meggyilkolta férjét a háromgyermekes édesanya.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.25. 05:30
Módosítva: 2026.02.25. 12:28
Az ügyészek közlése szerint anyagi haszonszerzés céljából meggyilkolta férjét egy édesanya, majd gyermekkönyvet írt a haláláról.

Meggyilkolta férjét, hogy elmeneküljön a pénzével Fotó: rawpixel.com / Ake / freepik.com / Illusztráció

Meggyilkolta férjét, lelépett volna a vagyonával

A 35 éves Kouri Richins február 23-án, hétfőn jelent meg a bíróságon, miután meggyilkolta férjét, Eric Richinst, akivel 2013-ban házasodtak össze, és három közös gyermekük született. Kouri halálos adag fentanilt adott férjének 2022. március elején, a Utah államban fekvő Park City közelében.

Az írónő férje halála után kiadott egy gyermekkönyvet Are you with me? címmel, amely egy fiú történetét meséli el, aki gyászolja az édesapját.

A bizonyítékok azt fogják igazolni, hogy Kouri Richins a pénzéért és azért gyilkolta meg Ericet, hogy újrakezdhesse az életét

– mondta a People cikke szerint Brad Bloodworth, Summit megye ügyésze az esküdteknek. hozzátéve, hogy a nő szerette volna, ha a férje pénzén fenn tudja tartani a korábbi életkörülményeit.

Kouri ötször annyi fentanilt rakott az áldozat italába, mint amennyi alapból halálos lenne. Bírósági dokumentumokra hivatkozva egy hírportál azt állította, hogy Kouri egy szendvicsbe rejtette a szert, amely később csalánkiütést és eszméletvesztést okozott a férfinál.

Az ügyész szerint a tettest adósságai késztették szörnyű tettére, úgy vélte, több mint négymilliós hagyatékot örökölhetne, ha férje meghal. Az ügyész szerint a férjén kívül egy másik férfi is volt az életében. A nő ügyvédje azzal érvelt, hogy Eric Lyme-kórban szenvedett, függött a fájdalomcsillapítóktól, így esélyes, hogy túladagolta magát.

Az Eric halálát megelőző években Kouri életbiztosítást kötött rá, amiről a férje nem is tudott. Kouri Richint barátai védelmezik, szerintük a bíróság helyesen fog dönteni, ha arra kerül a sor.

A cikkből kiderül, hogy Kouri édesanyja házassági szerződést kötött, amely megtiltotta Kourinak, hogy részesedjen férje kőműves-vállalkozásának bevételeiből, kivéve, ha a férfi meghal. A párhoz közel állók szerint Eric a házasságuk alatt ivott és drogozott, legjobb barátja szerint véletlenül túladagolta magát. Kourit több mint 30 vádpontban gyanúsítják, beleértve a szándékos emberölést, a gyilkossági kísérletet, a jelzálog- és a biztosítási csalást. Ha beigazolódnak a vádak, akár 25 év börtönbüntetést is kaphat.

 

 

 

 

 

