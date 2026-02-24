Cápa marcangolt halálra egy szörföst, családja a partról nézte végig
Egy 55 éves orvos életét vesztette a habok között. Szörfözés közben halálra marcangolta egy cápa. Holttestét a vízben találták meg, miközben rémült családja a partról nézte végig az eseményeket.
Egy orvos brutálisan megsebesült egy cápatámadásban rémült rokonai szeme láttára. Az 55 éves férfi egy népszerű új-kaledóniai strandon szörfözött, amikor látták, ahogy a vízben csapkod és halálos sérüléseket szenvedett a karján és a lábán. Minden jel arra utalt, hogy cápatámadás érte.
Cápatámadásban halt meg az orvos
A tűzoltók közlése szerint a férfi holttestét vasárnap délután találta meg egy csoport matróz, akik a hajóikon voltak kint a közeli lagúnában. A Nouvelle-Caledonie Prevention Requin közlése szerint az orvost a partra húzták és megpróbálták újraéleszteni, de a mentősök röviddel ezután halottnak nyilvánították. A hatóságok szerint a jobb alkarján, lábán és bal sípcsontján keletkezett sérülések cápatámadásra utalnak.
A szörfdeszkáját is megtalálták, egy kivágott darabbal, amely valószínűleg egy állat harapásából származott.
Több mint egy tucat rendőrt vezényeltek a terület védelmére, miközben a strandot lezárták a nyilvánosság elől. A boncolás folyamatban van, hogy megállapítsák az orvos halálának okát. Yves Dupas, Nouméa ügyésze óvatosságra intett, mondván:
Még nem tudjuk, hogyan zajlott a támadás. Próbáljuk felmérni a körülményeket.
A Noumea közelében található strandot a hétvégén „különösen forgalmasnak” nevezték.
Új-Kaledóniát gyakran emlegetik a cápa populáció központjaként, számos halálos támadás történt a Csendes-óceán déli részén fekvő francia üdülőterületen. Új-Kaledónia utazási és turisztikai weboldala kifejezetten figyelmezteti a turistákat a vizekben élő cápák veszélyeire - írja a The Sun.
