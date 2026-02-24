Cápa marcangolt halálra egy szörföst, családja a partról nézte végig

Egy orvos brutálisan megsebesült egy cápatámadásban rémült rokonai szeme láttára. Az 55 éves férfi egy népszerű új-kaledóniai strandon szörfözött, amikor látták, ahogy a vízben csapkod és halálos sérüléseket szenvedett a karján és a lábán. Minden jel arra utalt, hogy cápatámadás érte.

Cápatámadásban halt meg egy szörfös Fotó: Illusztráció: pexels.com

Cápatámadásban halt meg az orvos

A tűzoltók közlése szerint a férfi holttestét vasárnap délután találta meg egy csoport matróz, akik a hajóikon voltak kint a közeli lagúnában. A Nouvelle-Caledonie Prevention Requin közlése szerint az orvost a partra húzták és megpróbálták újraéleszteni, de a mentősök röviddel ezután halottnak nyilvánították. A hatóságok szerint a jobb alkarján, lábán és bal sípcsontján keletkezett sérülések cápatámadásra utalnak.

A szörfdeszkáját is megtalálták, egy kivágott darabbal, amely valószínűleg egy állat harapásából származott.

Több mint egy tucat rendőrt vezényeltek a terület védelmére, miközben a strandot lezárták a nyilvánosság elől. A boncolás folyamatban van, hogy megállapítsák az orvos halálának okát. Yves Dupas, Nouméa ügyésze óvatosságra intett, mondván:

Még nem tudjuk, hogyan zajlott a támadás. Próbáljuk felmérni a körülményeket.

A Noumea közelében található strandot a hétvégén „különösen forgalmasnak” nevezték.

Új-Kaledóniát gyakran emlegetik a cápa populáció központjaként, számos halálos támadás történt a Csendes-óceán déli részén fekvő francia üdülőterületen. Új-Kaledónia utazási és turisztikai weboldala kifejezetten figyelmezteti a turistákat a vizekben élő cápák veszélyeire - írja a The Sun.