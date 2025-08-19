Lecsapott a fehér cápa: centiken múlt egy férfi élete a szörfdeszkáján ülve

Egy ausztrál szörfös élete egy hajszálon múlott egy cápatámadás során. Bár, ő sértetlenül megúszta az egészet, szörfdeszkájáról már nem mondható el ugyanez.

A hatóságok jelentése szerint nem ez volt az első eset, hogy cápa támadás történt az érintet partszakaszon. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A fehér cápa támadása után elfogták az állatot

Augusztus 18-án helyi idő szerint 7:30 körül Brad Ross éppen a Új-Dél-Wales-ben található Cabarita partnál szörfözött, amikor egy nagy fehér cápa hatalmas darabot harapott ki a deszkájából. Az 5 méteres állatot azóta elfogták, majd szabadon engedték.

Egy közösségi médiában megosztott videón Ross látható, amint a part közelében a vízben evez, majd mikor kiért deszkáját két darabban emeli ki, egy nagy darab pedig hiányzik belőle.

Az Új-Dél-Wales-i partvidéken, a Cabarita partnál hétfő reggel, augusztus 18-án bezárták a strandot, miután egy szörfös deszkáját cápa harapta meg. Ez kevesebb mint két hónappal azután történt, hogy ugyanitt egy fiút harapott meg egy cápa.

- mondta a Surf Life Saving NSW szóvivője a People-nak.

A közleményben kiemelték, hogy a deszkát harapta meg a cápa, és a szörfös sértetlenül távozott a helyszínről.

A Surf Lifesaving Far North Coast részéről Dave Rope arról nyilatkozott, hogy Ross nagyon szerencsés volt, hogy megúszta a támadást.

Nagyon, nagyon szerencsés, én a helyében ma biztosan lottószelvényt vennék. Azt mondanám, ez csoda, hogy senki sem sérült meg fizikailag. Ez egy meglehetősen vad harapás, ráadásul nagy is, kettészakította a deszkát. Kétség sem fér hozzá, hogy a harapás ereje okozta.

Egy helyi jógaoktató, Kym Falvey szintén megszólalt az esetről, miután szemtanúja volt az incidensnek.

A férfi a deszkán ült, és a cápa szó szerint közvetlenül a feneke mögött harapott bele a deszkába. A deszka egyszerűen kipattant, mintha felrobbant volna, és a levegőbe repült. Ekkor már egy férfi a sziklákon kiabált, hogy menjen ki a vízből.

Falvey hozzátette, hogy legutóbb a cápa egészen a sekély vízig kiment, így a vízben lévő szörfösök szinte a száraz homokig eveztek félelmükben.