Lecsapott a fehér cápa: centiken múlt egy férfi élete a szörfdeszkáján ülve

Egy reggeli szörfözés kis híján tragédiába torkollott, amikor egy óriási fehér cápa lecsapott. A férfi teste érintetlen maradt, de a szörfdeszkája nem úszta meg ilyen szerencsésen.
Egy ausztrál szörfös élete egy hajszálon múlott egy cápatámadás során. Bár, ő sértetlenül megúszta az egészet, szörfdeszkájáról már nem mondható el ugyanez.
Augusztus 18-án helyi idő szerint 7:30 körül Brad Ross éppen a Új-Dél-Wales-ben található Cabarita partnál szörfözött, amikor egy nagy fehér cápa hatalmas darabot harapott ki a deszkájából. Az 5 méteres állatot azóta elfogták, majd szabadon engedték.
Egy közösségi médiában megosztott videón Ross látható, amint a part közelében a vízben evez, majd mikor kiért deszkáját két darabban emeli ki, egy nagy darab pedig hiányzik belőle.
Az Új-Dél-Wales-i partvidéken, a Cabarita partnál hétfő reggel, augusztus 18-án bezárták a strandot, miután egy szörfös deszkáját cápa harapta meg. Ez kevesebb mint két hónappal azután történt, hogy ugyanitt egy fiút harapott meg egy cápa.
- mondta a Surf Life Saving NSW szóvivője a People-nak.
A közleményben kiemelték, hogy a deszkát harapta meg a cápa, és a szörfös sértetlenül távozott a helyszínről.
A Surf Lifesaving Far North Coast részéről Dave Rope arról nyilatkozott, hogy Ross nagyon szerencsés volt, hogy megúszta a támadást.
Nagyon, nagyon szerencsés, én a helyében ma biztosan lottószelvényt vennék. Azt mondanám, ez csoda, hogy senki sem sérült meg fizikailag. Ez egy meglehetősen vad harapás, ráadásul nagy is, kettészakította a deszkát. Kétség sem fér hozzá, hogy a harapás ereje okozta.
Egy helyi jógaoktató, Kym Falvey szintén megszólalt az esetről, miután szemtanúja volt az incidensnek.
A férfi a deszkán ült, és a cápa szó szerint közvetlenül a feneke mögött harapott bele a deszkába. A deszka egyszerűen kipattant, mintha felrobbant volna, és a levegőbe repült. Ekkor már egy férfi a sziklákon kiabált, hogy menjen ki a vízből.
Falvey hozzátette, hogy legutóbb a cápa egészen a sekély vízig kiment, így a vízben lévő szörfösök szinte a száraz homokig eveztek félelmükben.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.