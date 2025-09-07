RETRO RÁDIÓ

Pánik tört ki a népszerű strandon, tragédiát okozott az óceánból előbukkanó szörny

Az áldozat túl sok vért vesztett, nem tudták megmenteni az életét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.07. 20:30
Az ausztrál hatóságok vasárnap drónokat és helikoptert vetettek be egy népszerű sydney-i strand környékének megfigyelésére, miután szombaton egy szörfös életét vesztette egy nagy fehér cápa (Carcharodon carcharias) támadásában – közölték a hatóságok.

Halálos cápatámadás történt Fotó: Pexels

Ausztrália legnépesebb városának két strandja vasárnap is zárva maradt a szombat reggeli támadás után, amely mintegy száz méterre a parttól történt, miközben a férfi barátaival szörfözött a Long Reef Beachen, Új-Dél-Wales állam fővárosának északi részén.

A tapasztalt szörföst más szörfösök húzták ki a vízből, de túl sok vért vesztett és a helyszínen meghalt – közölte a rendőrség. Ez volt az első cápatámadás okozta haláleset Sydney-ben, mióta 2022 februárjában egy úszó vesztette életét egy strandon, ami az első ilyen eset volt a városban 1963 óta.

Vasárnap az állam fő vízi mentőszervezete, a Surf Life Saving NSW drónokat és helikoptert vetett be a terület átfésülésére, hogy megtalálják a cápát – számoltak be a hatóságok. További eszközöket is telepítettek, amelyek műholdas technológiát használnak, hogy értesítsék a hatóságokat, ha egy cápa horogra akad a csalival ellátott horgászzsinórra – írja az MTI.

A kormány cápa – biológusai az áldozat szörfdeszkájának fényképeit értékelve „megállapították, hogy a támadásért valószínűleg egy mintegy 3,4-3,6 méter hosszú fehér cápa felelős” – közölték.

A szombati eset volt a negyedik halálos cápatámadás Ausztráliában 2025-ben, a sydney-i Taronga Állatkert állami üzemeltetőjének adatai szerint. Márciusban szintén egy szörfös halt meg egy cápatámadásban egy távoli nyugat-ausztráliai strand sekély vizében.

 

 

