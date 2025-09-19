"Le kell nyugodnom" – 15 éves lányra támadt cápa, nem ő volt az egyetlen aznap

Lulu Gribbin teljesen átlagos 15 éves lány volt, mielőtt egy cápa megtámadta volna a floridai tengerparton.

15 éves lányra támadt cápa, nem ő volt az egyetlen áldozat Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Sok időt töltött ikertestvérével, Ellie-vel, akivel egy kézilabdacsapatban játszottak, és gyakran utaztak meccsekre. Hétvégéit édesanyjával, illetve baráti körével töltötte, és imádott mindenféle helyre járni – pont, mint egy átlagos, vidám tini.

Lulu olyan volt, mint egy tipikus tinédzser. Voltak jobb és rosszabb napjai... általában inkább jobbak. Tudjátok, milyenek a kamaszok.

- mesélte az édesanyja, Ann Blair Gribbin.

Ez is csak egy normális napnak indult, amikor Lulu a barátaival töltötte az időt a Seacrest Beachen, Florida államban. Éppen a vízben játszott barátaival, amikor az egyikük hirtelen felkiáltott, miután észrevett egy cápát.

Lulu bepánikolt, ezért lelassult, utólag emlékszik, hogy hallotta, a cápák inkább a kapálózó embereket támadják meg.

Amikor lenyugodtam, felemeltem a kezem a vízből, és láttam a húsomat. Akkor jöttem rá, hogy a legrosszabb már megtörtént.

Bár segítségért kiáltani nem tudott, valahogy kijutott a vízből, ahol azonnal körbevették. Édesanyja teljesen lefagyott, csak sikítani tudott.

Nem tudtam, hogy a kezét leharapta, az eltakarták előlem. Azt hittem, a lába van a legrosszabb állapotban. Soha nem fogom elfelejteni azt a látványt.

- mondta az édesanyja.

Még egy cápa sem tudta elvenni Lulu pozitivitását

Lulu 77 napot töltött kórházban, ahol egyik lábát és egyik kezét is amputálni kellett. Járástól fogmosásig mindent újra kellett tanulnia, de végig megőrizte pozitív hozzáállását.

Annyi ember volt sokkal rosszabb állapotban, mint én. Bármit megtettek volna, hogy az én helyemben legyenek. Hálás vagyok, hogy képes vagyok arra, amire most.

Lulu sosem panaszkodott, és a családja hihetetlenül büszke rá. Ma már protézisekkel, sok terápia után újra tud járni.

A sportos életmódjáról sem mondott le: ma golfozik és vízisíel is. Emellett megalapította saját alapítványát, amellyel más amputáltaknak segít - írja a People.