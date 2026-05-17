RETRO RÁDIÓ

Lesújtó hír jött: elhunyt a legendás zenész

Menedzsmentje tudatta a szomorú hírt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.17. 18:25
gyász veszteség tragédia zenész elhunyt

Gyászol a zenei világ: A Dr. Hook frontembere, a legendás zenész Dennis Locorriere 76 éves korában elhunyt, miután „hosszú és bátor küzdelmet” folytatott a vesebetegséggel – erősítette meg a menedzsmentje.

gyertya, gyász, nemzeti gyász emléknapja
Elhunyt a legendás zenész Fotó: Pexels

A zenekar, amely 1975-ig Dr Hook & The Medicine Show néven volt ismert, leginkább olyan slágerlistákat vezető dalairól emlékezetes, mint a When You're In Love With A Beautiful Woman, a Sharing The Night Together és a Sylvia's Mother. Locorriere menedzsmentje a szívszorító közleményében tudatta a zenekar frontemberének halálát:

Mély szomorúsággal jelentjük be Dennis Locorriere elhunytát, aki hosszú és bátor küzdelem után vesebetegségben, szerettei körében békésen hunyt el 2026. május 16-án. Dennis végig rendkívüli erővel, méltósággal és kitartással nézett szembe betegségével, és mindazok, akik ismerték, továbbra is mélyen szerették. Melegszívűségéről, szeretetéről és a környezetére gyakorolt tartós hatásáról fogunk emlékezni rá. Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki támogatta Dennist ezen az úton, és kérjük, hogy tiszteletben tartsák szerettei magánéletét, miközben feldolgozzák ezt a mély veszteséget

A New Jersey-beli Union Cityben született Locorriere élete utolsó 24 évét az Egyesült Királyságban töltötte. Locorriere a 1971-ben debütált együttes egyik alapító tagja volt Sawyer, Billy Francis és George Cummings mellett. Később szólókarriert kezdett. 2014-ben a zenekar a 11. helyre került a Top 40-es listán a Timeless című albummal, amely 40 dalt tartalmazott, több mint 40 évvel első kiadásuk után és hét évvel a legutóbbi Top 20-as albumuk után. Közel hat évtizedes karrierje során Locorriere több mint 18 albumot adott ki - írja a Daily Star.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu