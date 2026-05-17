Lesújtó hír jött: elhunyt a legendás zenész

Gyászol a zenei világ: A Dr. Hook frontembere, a legendás zenész Dennis Locorriere 76 éves korában elhunyt, miután „hosszú és bátor küzdelmet” folytatott a vesebetegséggel – erősítette meg a menedzsmentje.

A zenekar, amely 1975-ig Dr Hook & The Medicine Show néven volt ismert, leginkább olyan slágerlistákat vezető dalairól emlékezetes, mint a When You're In Love With A Beautiful Woman, a Sharing The Night Together és a Sylvia's Mother. Locorriere menedzsmentje a szívszorító közleményében tudatta a zenekar frontemberének halálát:

Mély szomorúsággal jelentjük be Dennis Locorriere elhunytát, aki hosszú és bátor küzdelem után vesebetegségben, szerettei körében békésen hunyt el 2026. május 16-án. Dennis végig rendkívüli erővel, méltósággal és kitartással nézett szembe betegségével, és mindazok, akik ismerték, továbbra is mélyen szerették. Melegszívűségéről, szeretetéről és a környezetére gyakorolt tartós hatásáról fogunk emlékezni rá. Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki támogatta Dennist ezen az úton, és kérjük, hogy tiszteletben tartsák szerettei magánéletét, miközben feldolgozzák ezt a mély veszteséget

A New Jersey-beli Union Cityben született Locorriere élete utolsó 24 évét az Egyesült Királyságban töltötte. Locorriere a 1971-ben debütált együttes egyik alapító tagja volt Sawyer, Billy Francis és George Cummings mellett. Később szólókarriert kezdett. 2014-ben a zenekar a 11. helyre került a Top 40-es listán a Timeless című albummal, amely 40 dalt tartalmazott, több mint 40 évvel első kiadásuk után és hét évvel a legutóbbi Top 20-as albumuk után. Közel hat évtizedes karrierje során Locorriere több mint 18 albumot adott ki - írja a Daily Star.