A One Direction rajongói ismét gyászolnak: elhunyt a legenda

Ismét szomorú napra ébredtek a One Direction rajongói: elhunyt Paul Roberts, a banda koreográfusa és közeli barátja.

Paul Roberts nemcsak a One Directionnel dolgozott együtt, hanem számos ismert előadóval is, többek között Katy Perryvel, Harry Stylesszal és Sir Paul McCartneyval. Roberts 52 éves korában hunyt el, miután hosszú ideig küzdött a rákkal. Halálhírét partnere, Phil Griffin jelentette be a közösségi médiában:

Paul otthonában, családja jelenlétében hunyt el. Távozása, akárcsak az élete, kegyelemmel volt tele.

Roberts több mint 25 évig dolgozott a világ legismertebb előadóival, nemcsak videóklipek, hanem turnék koreográfiáján is. Emellett színházi produkciókban is közreműködött, ahol színpadi koreográfiákat készített.

Paul Roberts haláláig jó kapcsolatot ápolt a One Directionnel

A híres fiúbandával, a One Directionnel különlegesen szoros kapcsolatot ápolt. Ő koreografálta többek között a Kiss You, a Steal My Girl és a Best Song Ever című dalokhoz készült klipeket is. Legutóbb Harry Stylesszal látták őt együtt kávézni és beszélgetni.

Mindig is nagyon érdekes volt a One Directionnel dolgozni. Már nagyon korán tudtam, hogy van bennük valami varázslat, és láttam, hogy más képességeik is vannak azon kívül, hogy ez a nagyon jóképű öttagú, majd négytagú zenekar volt

– mondta Roberts egy BBC-interjúban.

Roberts Harry Styles szólókarrierje során is együtt dolgozott az énekessel, ő koreografálta a híres Treat People With Kindness videóklipjét is – írja az Independent.

A zenei világ több ismert szereplője is megemlékezett róla

Dan Richards gitáros és zenei rendező, aki szintén dolgozott a One Directionnel, elmondta:

Szomorú hír. Paul az egyik legjobb volt, mindig nagyszerű volt vele időt tölteni. Részvétem a családjának! Nyugodj békében, haver.

Emma Bunton, a Spice Girls tagja is kifejezte bánatát:

Megszakadt a szívem... a társasága volt a boldog helyem. Rád gondolok, @thephilgriffin, szeretetet küldök neked és az egész családnak.

Sophie Ellis-Bextor popénekesnő szívszorító szavakkal búcsúztatta őt:

Ez annyira szomorú. Paul annyira különleges volt. Nagyon tehetséges, de ugyanakkor melegszívű, kedves, figyelmes és szórakoztató is. Nagyon sajnálom, hogy már nincs itt. Sok szeretetet küldök mindenkinek, aki ismerte.

