Döbbenetes: átverték a világhírű énekest egy többmilliós futballcsalásban

Louis Tomlinson azt remélte, hogy gyerekkori klubja felvásárlásával hozzájárulhat a csapat fejlődéséhez. A One Direction énekese azonban nem tudta, hogy néhány befektető valójában egy nyugdíjas csalókból álló banda, amely emberek megtakarításából több millió fontot "lopott" el.

Csalás áldozata lett Louis Tomlinson Fotó: Miguel Schincariol / AFP

Csalók csapdájába esett Louis Tomlinson

Ma nyilvánosságra került, hogy Kevin Phelan-t, Daniel Giles-t és Adrian Bashforth-ot tavaly bűnösnek találták, és jelentős szabadságvesztés vár rájuk, az ítéletet januárban hozzák meg. Az ügyészség szerint a Doncaster-ügyet a csalók arra használták, hogy eltussolják nyomaikat, és a rendőrség felé magyarázatot adjanak az eltűnt pénzre.

A csalók 2014-ben, a One Direction népszerűsége idején kerültek kapcsolatba az énekessel, a klub korábbi elnökén, John Ryanen keresztül. A sztár több bandatagot is meghívott egy dublini koncertre, ahol aláírta azt az üzletet, amely siker esetén a Doncaster 70 százalékát a belize-i Sequentia Capital SA-hoz juttatta volna. A bíróságon elhangzott, hogy az offshore cég forrása lopott pénz volt nyugdíjas emberektől - írja a Mirror.

A bíróság szerint a Doncaster fizetésképtelen volt, és Ryan, valamint más befektetők milliókat tettek bele. Két Sequentia-felvásárlási kísérlet meghiúsult, Ryan átadta 30 százalékos részesedését, lemondott elnöki posztjáról.

Louis beleegyezett, hogy a felvásárlásért cserébe 10 százalékos részesedést kapjon a klubban, ambiciózus tervekkel, hogy a Doncaster a Premier League-be jusson. A sztár részt vett volna a meccseken és az edzéseken, külön támogatói klubot vezethetett volna, sőt, még egy egyszeri One Direction-koncertet is fontolóra vett a klub stadionjában.

A gyenge közösségi finanszírozás miatt a kampányt törölték, és a felajánlásokat visszaadták. A bíróság szerint a Sequentiának nem volt pénze az üzlet végrehajtásához, Phelan 20 millió fontos (körülbelül 10 milliárd forint) ígérete pedig üresnek bizonyult.

Totálisan csalódott vagyok, hogy a Doncaster-ügy nem valósul meg. Nagyon szeretném, ha a klub megkapná a neki járó elismerést. Azt mondták, hogy a klub megvásárlása nem függ a közösségi finanszírozásból összegyűjtött pénztől. Sajnos félrevezettek.

- nyilatkozta Louis Tomlinson.

Semmi sem utal arra, hogy Louis Tomlinson vagy John Ryan tudott volna a nyugdíjcsalásról.