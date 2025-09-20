RETRO RÁDIÓ

Döbbenetes: átverték a világhírű énekest egy többmilliós futballcsalásban

A One Direction sztárja, Louis Tomlinson volt a Doncaster Rovers sikertelen felvásárlási kísérletének arca.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.20. 15:30
Doncaster Premier League One Direction Louis Tomlinson klub

Louis Tomlinson azt remélte, hogy gyerekkori klubja felvásárlásával hozzájárulhat a csapat fejlődéséhez. A One Direction énekese azonban nem tudta, hogy néhány befektető valójában egy nyugdíjas csalókból álló banda, amely emberek megtakarításából több millió fontot "lopott" el.

Csalás áldozata lett Louis Tomlinson
Csalás áldozata lett Louis Tomlinson Fotó: Miguel Schincariol / AFP

Csalók csapdájába esett Louis Tomlinson

Ma nyilvánosságra került, hogy Kevin Phelan-t, Daniel Giles-t és Adrian Bashforth-ot tavaly bűnösnek találták, és jelentős szabadságvesztés vár rájuk, az ítéletet januárban hozzák meg. Az ügyészség szerint a Doncaster-ügyet a csalók arra használták, hogy eltussolják nyomaikat, és a rendőrség felé magyarázatot adjanak az eltűnt pénzre.

A csalók 2014-ben, a One Direction népszerűsége idején kerültek kapcsolatba az énekessel, a klub korábbi elnökén, John Ryanen keresztül. A sztár több bandatagot is meghívott egy dublini koncertre, ahol aláírta azt az üzletet, amely siker esetén a Doncaster 70 százalékát a belize-i Sequentia Capital SA-hoz juttatta volna. A bíróságon elhangzott, hogy az offshore cég forrása lopott pénz volt nyugdíjas emberektől - írja a Mirror.

A bíróság szerint a Doncaster fizetésképtelen volt, és Ryan, valamint más befektetők milliókat tettek bele. Két Sequentia-felvásárlási kísérlet meghiúsult, Ryan átadta 30 százalékos részesedését, lemondott elnöki posztjáról.

Louis beleegyezett, hogy a felvásárlásért cserébe 10 százalékos részesedést kapjon a klubban, ambiciózus tervekkel, hogy a Doncaster a Premier League-be jusson. A sztár részt vett volna a meccseken és az edzéseken, külön támogatói klubot vezethetett volna, sőt, még egy egyszeri One Direction-koncertet is fontolóra vett a klub stadionjában.

A gyenge közösségi finanszírozás miatt a kampányt törölték, és a felajánlásokat visszaadták. A bíróság szerint a Sequentiának nem volt pénze az üzlet végrehajtásához, Phelan 20 millió fontos (körülbelül 10 milliárd forint) ígérete pedig üresnek bizonyult.

Totálisan csalódott vagyok, hogy a Doncaster-ügy nem valósul meg. Nagyon szeretném, ha a klub megkapná a neki járó elismerést. Azt mondták, hogy a klub megvásárlása nem függ a közösségi finanszírozásból összegyűjtött pénztől. Sajnos félrevezettek.

- nyilatkozta Louis Tomlinson.

Semmi sem utal arra, hogy Louis Tomlinson vagy John Ryan tudott volna a nyugdíjcsalásról. 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu