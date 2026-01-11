RETRO RÁDIÓ

„És jöjjön az igazság pillanata!” – Ezért hagyta el az országot az Ázsia Expressz sztárja

Állítja, megérte. Igaz, megfizette a döntése árát az Ázsia Expressz sztárja.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.01.11. 08:30
Ázsia Expressz Lakatos Levente sarki fény

Elképesztő esélyeket kapott az Ázsia Expresszben, s oda is tette magát Lakatos Levente. Bár úgy volt, a realityben mellé osztott Dulin Metta sérülése miatt számára is véget ér a játék, végül MÁZS visszalépésével Németh Kristóf társaként küzdhetett az izgalmas realityben az író, podcastkészítő. Levente a kiesés után Kristóffal Balira utazott, nemrég pedig, elhagyva az országot, észak felé vette az irányt.

Az Ázsia Expressz sztárja, Lakatos Levente a sarki fényért utazott Norvégiába
Az Ázsia Expressz sztárja, Lakatos Levente Dulin Mettával vágott neki a tévés kalandnak, Norvégiába viszont Metta nélkül ment (Fotó: Szabolcs László / metropol)

Az Ázsia Expressz sztárja

Lakatos Levente az Instagram-oldalán árulta el, miért utazott Norvégiába, elérte-e a kitűzött célját, s azt is, mi volt az ára a kétnapos kalandnak.

És jöjjön az igazság pillanata! Norvégiába a sarki fényért mentem, és végül meg is kaptam. Itt az utolsó beszámolóvideóm a kétnapos kalandról. Nagyjából egy hétig pihentem ki itthon, de megérte...

– írta Levente az Instán. Majd egy látványos videós összefoglalóval adott ízelítőt mindabból, amiről írt, illetve átélt.

 

