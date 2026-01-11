„És jöjjön az igazság pillanata!” – Ezért hagyta el az országot az Ázsia Expressz sztárja
Állítja, megérte. Igaz, megfizette a döntése árát az Ázsia Expressz sztárja.
Elképesztő esélyeket kapott az Ázsia Expresszben, s oda is tette magát Lakatos Levente. Bár úgy volt, a realityben mellé osztott Dulin Metta sérülése miatt számára is véget ér a játék, végül MÁZS visszalépésével Németh Kristóf társaként küzdhetett az izgalmas realityben az író, podcastkészítő. Levente a kiesés után Kristóffal Balira utazott, nemrég pedig, elhagyva az országot, észak felé vette az irányt.
Az Ázsia Expressz sztárja
Lakatos Levente az Instagram-oldalán árulta el, miért utazott Norvégiába, elérte-e a kitűzött célját, s azt is, mi volt az ára a kétnapos kalandnak.
És jöjjön az igazság pillanata! Norvégiába a sarki fényért mentem, és végül meg is kaptam. Itt az utolsó beszámolóvideóm a kétnapos kalandról. Nagyjából egy hétig pihentem ki itthon, de megérte...
– írta Levente az Instán. Majd egy látványos videós összefoglalóval adott ízelítőt mindabból, amiről írt, illetve átélt.
